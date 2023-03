El Govern xifra en el 50% el compliment del pla de legislatura en l'equador del mandat

Un dels eixos en els quals eldestina més esforços és el de la gestió. Quanva aterrar adesprés de l'etapa dea la presidència de la Generalitat, una de les obsessions d'ERC era poder exhibir perfil de feina feta amb el pas dels mesos. Aquest dimarts, el consell executiu ha avaluat el grau de compliment del pla de legislatura, i segons les dades facilitades per la portaveuja s'ha arribat al 49,19%, una xifra que arrodonida s'assimila al 50%. El mateix temps, en essència, que s'ha consumit del mandat d'Aragonès. L'últim balanç es va fer al setembre, amb un percentatge que era del 40,55%. Dividit en quatre transformacions -feminista, social, democràtica i verda-, la xifra més alta de compliment se l'endú la primera, amb un 51,6% assolit.Entre les mesures destinades a la transformació feminista, les accions que s'han posat en marxa passen pel protocol marc pensat per "posar fi a la violència institucional vers les dones", la millora de la prestació delper garantir el mètode de preferència a totes les regions sanitàries, el pla que preveu l'accés gratuït a productes menstruals reutilitzables per a totes les dones , el permís de dol gestacional i també la flexibilitat horària per menstruació per al personal de la Generalitat. La transformació social arriba a un 50,1% de compliment, percentatge que es veu reduït al 48,9% en la democràtica i al 47,1% en la verda. En aquest últim àmbit, la mesura estrella ha estat la constitució de l'energètica pública catalana, que hauria de generar energia a través de renovables.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor