Maniobra del PSC per incloure la polèmica residència de Santa Coloma als pressupostos

Fa anys queespera una segona residència per a la gent gran al municipi. No ha estat, però, fins que s'ha generat la polèmica per l'anunci electoral de Gabriel Rufián i Carles Campuzano , que la demanda d'aquest equipament ha traspassat les fronteres municipals. Els republicans es van comprometre a impulsar-la si són decisius a la ciutat metropolitana després de les eleccions municipals, però el PSC ha mogut fitxa amb una: incloure el seu impuls als pressupostos de la Generalitat d'enguany mitjançant unaAixí ho ha anunciat l'alcaldessa del municipi, la socialista, que en una atenció als mitjans aquest dimarts ha explicat que el PSC ho demanarà mitjançant unaen el ple que comença aquesta tarda, i posteriorment mitjançant una moció. "En el marc de l'addenda dels pressupostos, exigirem que puguin pressupostar el que costa", ha explicat. El projecte de l'alcaldessa és que es construeixi en un espai que cediria l'Ajuntament i que la Generalitat assumeixi la concertació de les places, així com el funcionament de l'espai. Els socialistes asseguren que fa més de 14 anys que reclamen aquest equipament.Després de la polèmica que es va aixecar per l'anunci entre Rufián i la Generalitat, Parlon es va reunir amb el conseller de Drets Socialsper aclarir la situació. Segons fonts dels socialistes, en el transcurs de la trobada, Campuzano els va assegurar que fins a desbloquejar l'aprovació dels comptes del 2023 el 10 de març, no hi havia recursos. "El conseller ens va reconèixer que no hi havia haguti fins que no ha arribat l'acord de pressupostos amb el PSC no tenia possibilitat de planificar places de residència", ha detallat Parlon.Amb aquesta informació els socialistes mouran fitxa en l'àmbit parlamentari per posar damunt la taula de nou aquest reclam, que encapçalarà al ple el diputat colomenc. Un cop executat el moviment, haurà de ser el Govern de Pere Aragonès qui doni resposta a aquesta demanda. El PSC, a l'inici de les negociacions pressupostàries, ja havia demanat incloure aquesta demanda mitjançant esmenes, però no va ser acceptada per laen la qual es justificava l'executiu republicà.Per la seva banda, els republicans, després de la polèmica, van arremetre contra el PSC, a qui van acusar de no estar fent prou per construir la residència en un terreny municipal. "No és que no ho fem. És que no ens toca fer-la", ha contestat Parlon davant les crítiques del seu contrincant.Més enllà de la residència per a gent gran, Parlon, que és alcaldessa des de l'any 2009, també ha explicat que inclourà al seuuna proposta per construir unen cadascun dels sis districtes de la ciutat per atendre persones grans. La proposta passaria perquè l'Ajuntament assumeixi l'habilitació dels centres -per valor d'1,5 milions- i la Generalitat hauria d'assumir el cost de les places públiques. Aquesta proposta també la va traslladar Parlon durant la reunió amb Campuzano.

