Ensurt a l'aeroport del Prat: suspès un vol per amenaça terrorista

Ensurt a l'per una. Un vol que havia d'anar deaquesta matinada de dimarts, que s'havia d'enlairar a les 12 de la nit, ha hagut de ser suspès després que els passatgers rebessin missatges amb consignes terroristes. Per fortuna, segons ha avançat, es va tractar d'unaAquestes amenaces es van produir en el moment de l'embarcament, quan els passatgers de vol van rebre a través de la tecnologiad'uns missatges sospitosos. Malgrat que no hi havia una amenaça de, es va desallotjar i procedir a revisar l'avió per seguretat. Malgrat que es va descartar qualsevol perill, el viatge que operava la companyia, no s'ha pogut realitzar fins aquest dimarts a les 7 del matí.Ara, la Guàrdia Civil ha obert una investigació per localitzar l'autor dels fets. La tecnologia d'Apple utilitzada permet enviar missatges entre dispositiussense la necessitat de tenir els remitents agregats a l'agenda de contactes. Al seu torn, la intel·ligència israeliana a l'Estat, el, també investiga els fets. Cal recordar que Catalunya i la resta del territori estatal es mantenen en nivell 4 sobre 5 pel que fa a l'alerta antiterrorista.

