De la correlació de forces quan no hi ha dreta civilitzada a la vista

Uns espàrrings ideals

Corria l'any 1979 quan, aleshores un jove periodista que ja havia estat testimoni d'excepció de lai també d'unes, va escriure La quema, una novel·la molt generacional que tenia un punt alliberador i de passar comptes amb els anys recents. En la barreja entre personatges de ficció i reals hi apareix, com un dels representants de l'anomenada. Tamames i els seus es neguen, en la novel·la, a exigir que s'investigui la mort d'un manifestant d'esquerres. L'argument per no complicar-se la vida era laque constantment s'aplicava des dels principis marxistes i que, a la novel·la, decebia els joves revolucionaris.Aquesta sembla haver estat lade Tamames, situar-se sempre en una posició còmoda d'acord amb la "correlació de forces" adequada per satisfer, que aquests dies s'ha manifestat oceànica. Per això va ser comunista quan elera "el partit" de l'antifranquisme, i per això, i a mesura que s'apagaven les il·lusions de la Transició i Espanya consolidava la monarquia i un sistema que no impugnava el passat, va evolucionar a posicions més conservadores. Fins a presentar-se, avui a les nou del matí i de bracet de, com a candidat dea la. No l'ha aplaudit quan ha presentat la iniciativa perquè es tracta d'anar d'independent, peròno l'ha saludat i ha presentat el professor comdels ultres per liderar l'oposició i, però ha tret tot el suc que ha pogut i una mica més a la seva iniciativa. Durant més de dues hores,aprofitant que el PP ni hi és ni l'espera. Fins avui al vespre o fins demà no prendrà la paraula. Vox lidera la moció i el govern té la prerrogativa d'intervenir quan vol. El PP ha d'esperar el seu torn i el seu cap de files,, no és diputat i no s'ha ni presentat a la cambra baixa.El president espanyol no ho ha desaprofitat i els ultres tampoc. Sánchez ha dibuixat un panorama a la dreta on el PP i Vox són "dues gotes d'aigua" que volen frenar els avenços progressistes i als uns com a comodins dels altres que. Abascal intentava contenir les vies d'aigua presentant-se com l'autèntica oposició davant l'"autoproclamada" del PP. Ciutadans iI mentre Abascal i Sánchez feien festa major gràcies a les contradiccions i absències del PP,després de generar una expectació política i mediàtica previsible. Al professor, amb problemes de mobilitat, se li ha instal·lat un faristol al centre de l'hemicicle, al costat de, d'Unides Podem, i del servei de taquígrafs. Però ha preferit, que el volia ben a la vora per evitar que es descantelli a les rèpliques.El candidat ha trenat unque en poc es distancia del que formulen els tertulians de la dreta quan parlen de la divisió de poders, del castellà a, de la dignitat ferida pero de quan va començar la guerra civil. En l'economia hi ha posat més rigor, però també un. No ha contrariat, però, als seus promotors, a diferència del que havia fet en algunes entrevistes. Sánchez l'ha tractat de forma respectuosa i reconeixent-li una certa alça intel·lectual però, mirant enrere, ha lamentat que no tornés a la cambra de la mà del PCE, del CDS o fins i tot d'AP, sinó que ho fes[el líder de Fuerza Nueva, el partit nostàlgic del franquisme a la Transició]"Abans de començar el ple alguns diputats encarasobre com calia contestar Tamames, si calia estendre's o ser breu, si calia entrar al fons del seu discurs o no. Sánchez no ha dubtat gens i, en l'entreacte previ al discurs de l'aspirant a succeir-lo,en les converses amb la premsa al pati del Congrés. Aquest dimarts sí que estan accessibles, sí que estan simpàtics aprofitant l'espai alliberat pel PP.Com a la novel·la de Castro, Tamames sempre s'ha mogut d'acord amb la "correlació de forces" perquè encara que ja no sigui marxista no en menysprea. Però qui se n'ha servit aquest matí al Congrés ha estat Pedro Sánchez, que té en Vox i Abascal unsper contraposar models. El vell professor ha estat l'excusa i poca cosa més. Sánchez va arribarque ha prosperat en l'encara jove però ja desgastada democràcia espanyola. I ha estat una altra moció de censura la que li ha permès activar amb comoditat una llarga campanya electoral que tindrà la

