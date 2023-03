200 famílies denuncien una «estafa» de més de 200.000 euros en honoraris a una immobiliària

Més enllà dels honoraris



Els honoraris, a debat a la llei estatal

Enganyar centenars de llogaters per treure'ls milers d'euros. Això és el que han denunciat unes 50 famílies a peu de carrer a Barcelona que ha passat els últims anys, tot assenyalant l'entesa entre la immobiliària Rentaz i la família gran propietària de pisos Monleón-Pagès. En total, els acusen d'haver dut a terme, segons el Sindicat de Llogateres . La clau de tot plegat: els honoraris., explica Júlia Martínez, quan es va interessar per un pis on anar a viure amb la seva parella. Els cost de la gestió de la immobiliària era de, en aquell cas. Si el propietari és persona física -un particular-, qui es fa càrrec d'aquest pagament és el llogater. Si és persona jurídica --, la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU). Així es va fixar l'any 2019.Tanmateix, Martínez es va trobar, quan estava a punt de signar el contracte, que la propietat del pis que llogaria no era una persona física, com li havien dit. Era una empresa. Es va queixar, però la resposta que va rebre no va ser la que esperava. "Ens van dir que aquests propietaris ho feien sempre així", recorda ara. I com necessitaven el pis i tenien dubtes, van acabar acceptant., exposa ara la llogatera. Aquest diari ha pogut comprovar documentalment que li van fer pagar la gestió immobiliària, malgrat instal·lar-se en un pis d'una companyia.Com ella hi ha, que viuen a una trentena de finques, propietat d'una mateixa família que té repartits els béns immobles en diverses companyies. Es tracta dels, que compaginen l'activitat immobiliària amb la distribució de matèries primeres al sector farmacèutic amb la companyia Altaquímica.Contactats per, tant la família gran propietària com la immobiliària Rentaz han derivat la representació del seu cas a l'advocat, del despatx Andersen. ", però a hores d'ara no em consta aquesta situació d'honoraris cobrats que denuncien", ha resumit el lletrat.Arbós és conscient que el Sindicat de Llogateres i desenes d'afectats s'han desplaçat aquest matí fins al carrer Pau Claris, on hi ha el despatx de la gestora de finques, per exposar la queixa. Tanmateix, ningú els ha obert la porta. I encara no hi ha respostes a les protestes veïnals, que tambéen els edificis. "Jo he enviat diversos burofaxos. La porta de l'edifici no funciona. Ens entren a robar. L'antena fa mesos que no la reparen", exposa Margarita Vigil, històrica llogatera d'un bloc ubicat entre el carrer Ausiàs Marc i Roger Flor, i on es cobren lloguers de 1.800 euros. ", afegeix la Patrícia, una llogatera d'una altra finca, també gestionada per Rentaz i propietat de la mateixa família.En aquest cas, es barreja la denúncia de dos greuges: les manques de manteniment i els honoraris. Però només un d'aquests elements està sent objecte d'intensa discussió al voltant del govern estatal, en la negociació de la llei de l'habitatge amb els socis parlamentaris com ERC o EH Bildu. El Sindicat de Llogateres assegura que el PSOE - el més reticent a aplicar mesures de regulació i exigència al sector immobiliari - hauria acceptat el marc general que els honoraris no s'haurien de repercutir sobre els llogaters, ni en els casos de particulars ni amb empreses. Ara bé, encara, i l'entitat pel dret a l'habitatge pressiona perquè això també es descarti i es remarqui "de forma nítida" que només poden pagar aquest cost de les immobiliàries els propietaris.Normalment, els honoraris es calculen en base. Això a Barcelona implica una despesa directa inicial d'uns 1.500 euros de mitjana . En el cas de les famílies de les finques Monleón-Pagès, que s'han trobat aquesta realitat els últims tres anys, les quantitats sumarien més de 200.00 euros. I això ha portat els llogaters a demanar una compensació immediata o, si res no canvia, es plantegen emprendre "accions legals", ha anunciat Júlia Martínez.

