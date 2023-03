​Troben un cadàver que podria ser el del capellà desaparegut fa cinc mesos al Solsonès

Troben un cadàver que podria ser el del capellà desaparegut fa quatre mesos al, segons publica el diari Segre. Uns pescadors van trobar el cos diumenge en. El cos estava dins l'aigua i en avançat estat de descomposició. L'extracció va ser complicada i no es va poder fer fins dilluns amb l'ajut d'un helicòpter.Els investigadors sospiten que podria tractar-se de, de 78 anys, de qui no se sap res des que el van veure per últim cop el 18 de novembre, ara fa ja més de cinc mesos. El cos s'ha traslladat a l', on se li farà l'autòpsia i la identificació amb l'ADN.L'home, resident al seminari de, va desaparèixer a la zona del santuari de la, on va anar a passar el matí, però no va tornar. Durant els següents dies es van organitzar dispositius de recerca amb efectius de Bombers, Mossos, GRAE i voluntaris per intentar localitzar-lo. El 22 de novembre es va suspendre la recerca terrestre després de revisar el perímetre del pantà i a l'espera de nous indicis.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor