A Piqué se li escapa en directe que Bojan Krkić es retira del futbol

BOJAN KRKIĆ SE RETIRA DEL FÚTBOL



El leak de Gerard 👀



Te esperamos en la @KingsLeague @BoKrkic #KingsLeague #AfterKings11 pic.twitter.com/ClUqajgweo — Universo Kings League (@UniversoKingsL) March 20, 2023

Problemes del directe.es retira del futbol a l'edat de 32 anys després d'una carrera convulsa que va estar marcada pel seu pas pel Futbol Club Barcelona, on va recollir molts èxits col·lectius i un futur prometedor que va acabar desviant-se. El de Linyola dirà adeu a l'esport, obrint la porta a que participi en la Kings League, la competició d'streamers que presideix Gerard Piqué, en el futur. O el mateix diumenge de final.El mateix excentral blaugranaen el directe de la Kings a través de Twitch. Literalment se li va escapar. Afirma que hi haurà un esdeveniment que se celebrarà aquest dijous a l'estadi del Barça i que ell hi anirà.demostrava que les seves paraules eren certes. Piqué s'adona de l'error i intenta demanar disculpes.El davanter catalàque decidiran els quatre clubs que podran jugar a la. En un principi, Bojan va estar a punt de participar des d'un inici a la Kings de la mà de Jijantes. Ara, l'equip de Romero ja no forma part de la fase final i, per tant, Bojan formarà part d'una altra plantilla. La que té més números és la d'Ibai i el seu Porcinos FC.Krkić, que, quan va fitxar pel Barça B. Des de llavors el seu ascens va ser meteòric fins queel va promocionar al primer equip. Allà va formar part de la mítica plantilla que guanya el sextet.. El 2011 va marxar a l'AS Roma on no acabaria de quallar del tot.Del club italià va saltar cedit a l'i, després, el 2013, tornà al Barça. No va jugar cap partit i va ser cedir a l, on va marcar quatre gols. Finalment, va ser traspassat el 2014 a l', on es va consolidar durant cinc anys. Durant dues temporades, però, va ser cedit ali a l. El 2019 va marxar al Canadà per jugar ali, finalment, al Japó el 2021 per jugar només una temporada alKobe al costat d

