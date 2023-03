Mor un motorista en un accident amb un turisme a la C-31 a Sitges

Un motorista ha mort en un accident a laa l'altura del punt quilomètric 177,5 a. Segons informa el, el sinistre viari mortal es va registrar aquest dilluns al vespre quan, per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta es van accidentar a la C-31 (incorporació des de la C-32).Elsvan rebre l'avís a les 20.35 h. Com a conseqüència del sinistre, el motorista va morir. Es tracta d'un home de 39 anys i veí de. Amb aquesta víctima, són 32 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de, segons dades provisionals del SCT.Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions delsde la Generalitat, i tres unitats del(SEM), a més del suport psicològic. Quant a l’afectació viària, la C-31 va estar tallada en sentit nord fins a la matinada.

