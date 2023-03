Logan Roy, convidat estrella del Trofeu Conde de Godó: totes les claus del final de «Succession» (i el seu èxit)

Les llistes defa anys que no deixen d’engreixar-se.s’ha convertit en, fins a assolir l’ambiciós i un pèl egoista títol de. Com si resumir milers d’hores i hores de contingut televisiu durant dècades fos tan fàcil i gens reduccionista. La diversitat en els noms dels autors d’aquestes llistes —que sovint tenen la necessitat de convertir, pel que sigui, en llibres— tampoc és que s’acostumi a donar, perquè la gran majoria són homes blancs i heterosexuals de totes les nacionalitats del primer món (sobretot nord-americans, per què ens hem d’enganyar). I el resultat és gairebé avorrit: en el top 3 sempre hi trobem les mateixes sèries:. Que no vol dir que no es mereixin el lloc. Però ja voleu dir que, amb tot el contingut audiovisual amb què les plataformes ens han estat avassallant els darrers anys,a una d’aquestes històries sobre homes blancs heteros que només serveixen per satisfer el desig de l’espectador masculí de trencar les normes i ser el puto amo, drogar-se, matar paios, i allitar-se amb diferents dones?A aquest reguitzell de sèries ben aviat s’hi afegirà —si és que no s’ha consolidat ja— una més: Succession,que ha estat una de les grans alegries —crítiques i econòmiques— d’HBO dels darrers anys.invertint en la premsa ha captivat milers d’espectadors de tot arreu amb el seu retrat irònic, crític i caricaturesc dels milionarisUna història profundament ridiculitzant per una classe social tan desconnectada de la realitat que es pensen que elés representatiu de la realitat als carrers, i que dinar alho pot fer qualsevol.Succession mai ha estat amable amb ells, ans al contrari: no ha perdut ocasió per deixar clar que els seus personatges són tan fidels a la realitat, que fan el passerell constantment sense ni tan sols adonar-se’n.que està tan de moda ara, i rebaixant fins a la misèria les sangoneres que suposen els fills d’empresaris d’èxit que no han hagut de lluitar per res a les seves videsÉs per això que milers d’espectadors que mai assoliran el nivell de luxe en què ells han estat fent la croqueta des de ben petits s’hi han enganxat: pel morbo que suposa saber que, en tots els sentits menys en l’econòmic, nosaltres som superiors.Això és, en part, el que ha fet que Succession hagi estat mundialment reconeguda durant tres temporades.sinó perquè aquesta superioritat moral que sentim veient la inutilitat absoluta d’aquests protagonistes suposa un xut d’autoestima tan bèstia com el que provoquen lesVeieu, una mica, el que us deia?La seva quarta, i recentment anunciada, última temporada no n’havia de ser l’excepció. Els guionistes ens havien acostumat al caviar, i. Concloure una de les sèries més clínicament perfectes és un repte d’enorme envergadura, però en mans d’uns bons líders narratius, és una oportunitat per lluir-se i induir la teva obra en lade la narració serial. Els de Succession no l’han desaprofitada. HBO MAX només ha donat un míser capítol als crítics per avançar què ofereix la sèrie, com si fóssim un dels desgraciats secundaris disposats a fer-ho tot perquè la família Roy ens doni una mica més de peixet. Però quan la teca és bona, a vegades no necessites més d’un capítol per tastar si és un plat Michelin o si és una hamburguesa vegana de tofu.I és que. No en el sentit estricte, evidentment. Però els hiatus entre temporada i temporada semblen no succeir, no incidir en el més absolut en la qualitat, com si Armstrong hagués escrit tots i cadascun dels capítols que conformen la sèrie de cop. Això explicaria per què no hi ha canvis bruscos en la narrativa, per què el to, la fotografia, la direcció, els guions, les interpretacions i el ritme estan preservats a la perfecció, com si els hi haguessin injectat bòtox i àcid hialurònic els cirurgians estètics més bons dels Estats Units. Que tot això, vaja, és una manera plena de floritures per dir que es manté el nivellàs en tot moment.No hi ha l’impuls de fer-ho tot més gran al que recorren estúpidament els productors de baix nivell. No es força la incorporació de nous personatges que sovint acaben més fent nosa que servei simplement perquè la sèrie ara té més pasta per gastar-se. No hi ha cap necessitat de canviar l’ADN de la sèrie, ni insuflar-li més humor, ni esprémer el drama perquè la llagrimeta sempre ven més –eh que sí, This Is Us? Armstrong i els seus saben que el que tenen és més que suficient per tirar endavant. Que els seus seguidors volen més teca del Kendall Roy (), que en aquest primer capítol sembla tenir menys protagonisme en comparació amb la seva posició a la tercera temporada; més Shiv (), trencada entre les seves ambicions econòmico-familiars i el seu matrimoni; i més Roman () fent veure que està al peu del canó quan encara no entén ni la meitat de les coses que estan tenint lloc. El que li cal a la sèrie és centrar-se en la guerra oberta entre els tres fills i el pare, un home que es resisteix a morir i a vendre’s al primer postor, que detesta tant als seus fills que els arriba a estimar, i que cada vegada està digievolucionant més en el seu actor.Que, déu-n'hi-do quina setmaneta de promoció s’està marcant, primer insultant obertament aper ser un method actor —ja sabeu, aquella tàctica per la qual els actors no surten del paper ni fora de les càmeres i que, curiosament, sovint duen a terme actors que han de fer de gilipolles— i després assegurant que no va sentir absolutament res en acabar la sèrie. Dues declaracions que perfectíssimament podria haver fet el mateix Logan Roy, i que a molts usuaris de Reddit que viuen a les golfes de casa dels pares ha fet arribar a la teoria que potser el mateix Brian Cox és un method actor que encara no ha sortit de la seva performance.Sigui com sigui, quetambé, pel que promet, en la seva quarta temporadaen aquests moments de la pinicula. És absolutament al·lucinant com és capaç d’aguantar 50 minuts de capítol captivant-te l’atenció mentre els seus protagonistes deixen anar tres-cents conceptes econòmics que ni els alumnes d’ESADE deuen entendre. Que si ara compren no se què, que si s’han de liquidar actius, que si s’han de monetitzar incentius o incentivar la monetització. Ens és igual. I els guionistes ho saben.I és normal, perquè tot està tan lligat per l’humor, fi i discret però implacable, i les delicioses interpretacions, que la resta és secundari.Haurem d’esperar uns mesos per saber què passarà amb la, i qui hi quedarà al seu davant:, que sembla que cada dia en surten de nous —el de Succession és el guapo. Encara tindrem el plaer de veure com es desenvolupen els capítols i si les dues grans estrelles còmiques de la sèrie —el cousin Greg () i el Tom ()— es deixaran endur per la clara tensió homoeròtica que plana sobre la seva dinàmica des dels inicis. I tot, amb la brillant banda sonora del sempre encertadíssimI,no només haurem d’omplir Canaletes perquè significaria que el món de la crítica ha avançat i s’està diversificant, sinó que puc ben assegurar que Succession en formarà part i hi quedarà en el top 10. Plasmada, allà, en la posteritat, perquè els estudiants de primer detinguin una guia per començar la seva educació serièfila. Tot i que, assumim-ho, acabaran veient Lost molt abans.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor