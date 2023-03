Notícies del 20 de març de 2023

22:23 Trias envia un missatge a Junts per les municipals: "Els pactes i les coalicions les decidiré jo"



L'alcaldable de Junts a Barcelona, Xavier Trias, ha reiterat la seva condició de poder decidir els aspectes clau de la seva candidatura, des de l'agenda política fins als pactes i les coalicions, per presentar-se a les eleccions municipals. Així s'ha expressat en una entrevista al Més324. Tanmateix, Trias ha matisat la seva petició a Laura Borràs de ser generosa en el cas que acabi condemnada. "Tots hem de ser generosos", ha defensat, alhora que ha assegurat que estarà al seu costat perquè "és víctima d'una persecució política".

16:25 Bachelet agraeix a Aragonès el Premi Joan Alsina de Drets Humans: "És un honor magnífic. Moltes gràcies"



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha entregat a l'expresidenta de Xile Michelle Bachelet el XX Premi Joan Alsina de Drets Humans, atorgat per Casa Amèrica Catalunya, en reconeixement a la seva la llarga i prolífica trajectòria per la concòrdia i el diàleg i en defensa dels drets humans. En un acte al Museu de Memòria, a Santiago de Xile aquest dilluns a la tarda, Bachelet ha agraït el guardó: "És un honor magnífic. Moltes gràcies". Al seu torn, Aragonès ha destacat la "unió" de la memòria compartida entre Catalunya i Xile. A l'acte també hi eren el secretari d'Acció Exterior del Govern, Miquel Royo i Vidal, i el delegat del Govern al Con Sud, Josep Vives.

16:09 Aragonès espera trobar a Europa "la justícia i la reparació" que no han trobat a Espanya davant l'espionatge amb Pegasus El president de la Generalitat, Pere Aragonès, espera trobar a Europa "la justícia i la reparació" que no han trobat a Espanya davant "l'espionatge massiu" amb Pegasus. Aragonès ho ha dit des de Santiago de Xile, on aquest dilluns acaba el viatge institucional per Llatinoamèrica després de 9 dies. El president del Govern assistirà aquest dimarts a la comissió d'investigació del Parlament Europeu que es farà a Madrid, on declararà com a víctima. El president de l'executiu ha lamentat que les institucions de l'estat espanyol, especialment els responsables d'àmbits que poder tenir vinculació amb aquest espionatge, no es vulguin explicar davant dels eurodiputats. "No entenc què tenen a amagar si tot s'ha fet bé", ha reblat.

14:44 Vilagrà: "Apostem per una governança propera i participativa, que posa la ciutadania en el centre"



La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha presidit l’acte d’obertura de la Setmana del Govern Obert 2023, que se celebra del 20 al 26 de març impulsada per l'organització internacional Open Government Partnership (OGP). En la seva intervenció, ha destacat l’aposta del Govern “per dotar el país d’un marc d’integritat institucional i una estructura ètica, que es fonamenten en els vectors de transparència i de retiment de comptes”. Aquests principis, ha dit, “són una exigència ciutadana i un compromís polític”. I, en aquest sentit, ha destacat que la primera administració pública que ha de donar exemple és la Generalitat de Catalunya.

13:52 Vilalta nega que la missió de l'Eurocambra es trobi només amb víctimes d'ERC: "Tenim l'oportunitat de comparèixer conjuntament"



La portaveu d'ERC i secretària general adjunta, Marta Vilalta, ha negat que la missió de l'Eurocambra que visita aquest dilluns i dimarts Madrid es reuneixi només amb víctimes d'ERC que han patit espionatge amb Pegasus. Abans de la trobada amb la delegació europea, Vilalta ha respost a la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que havia criticat que el comitè de l'Eurocambra es reunís en representació de les víctimes només amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, i el regidor a l'Ajuntament de Barcelona i exeurodiputat Ernest Maragall, tots tres d'ERC. Davant aquestes declaracions, Vilalta ha assegurat que l'independentisme té "l'oportunitat de comparèixer conjuntament" davant els eurodiputats. "Ens agradaria que hi hagués hagut més víctimes, però reiterem que tenim l'oportunitat de comparèixer conjuntament víctimes, afectats i diputats tant de Junts com de la CUP i ERC. Tenim l'oportunitat de poder denunciar la vulneració de drets fonamentals i el bloqueig de les autoritats espanyoles", ha subratllat.

13:53 ERC denunciarà davant dels eurodiputats el "boicot" del govern espanyol en la investigació del 'Catalangate'



Diputats de la comissió que investiga el Catalangate al Parlament es reuniran aquesta tarda amb els eurodiputats que analitzen l'ús de Pegasus a la Unió Europea. Des d'ERC, la portaveu Marta Vilalta ha explicat que aprofitaran per denunciar el "bloqueig" i el "boicot a la investigació" del govern espanyol davant de l'escàndol contra els líders independentistes. Així mateix, els instaran a continuar treballant al Parlament Europeu per assegurar que no es "torni a repetir". Informa Carme Rocamora.

13:39 El PSC defensa el govern espanyol davant les crítiques per plantar la missió de l'Eurocambra: "Estem satisfets amb el secretari d'estat"



La portaveu del PSC Èlia Tortolero ha defensat aquest dilluns el govern espanyol davant les crítiques de l'independentisme per no enviar cap ministre a les trobades amb la missió de l'Eurocambra sobre Pegasus que es du a terme a Madrid. La decisió de Pedro Sánchez ha estat que sigui el secretari d'Afers Europeus, Pascual Navarro, qui es reuneixi. "Ens sembla prou important un secretari d'estat, és la segona persona per sota d'un ministre. Ens sembla prou important i estem satisfets", ha reivindicat Tortolero. La socialista ha recordat que hi ha moció de censura el mateix dia i que, per tant, els ministres han de ser al Congrés. Així mateix, ha assegurat que els socialistes estan col·laborant al "màxim" amb la justícia. Informa Carme Rocamora.

12:54 Aragonès es reuneix amb dos ministres del govern de Xile



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest dilluns al migdia amb el govern de Xile. L'han rebut el ministre d'Hisenda, Mario Marcel; i el ministre d'Economia, Foment i Turisme, Nicolás Grau. La trobada ha tingut lloc a la seu del Ministeri d'Hisenda, a Santiago de Xile, i es tracta de la penúltima reunió d'Aragonès durant la gira per l'Amèrica Llatina. La darrera parada serà a les 14:15, quan el president es reunirà amb l'expresidenta de Xile Michelle Bachelet al Museu de la Memòria i els Drets Humans. En acabar, Aragonès viatjarà a Madrid, on té previst assistir demà a la missió de l'Eurocambra sobre Pegasus.

12:42 Els comuns, sobre les crítiques de Junts a ERC per la delegació de víctimes del Catalangate: "Veuen fantasmes on no n'hi ha"



El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha tret ferro aquest dilluns a les crítiques de Junts contra ERC per la delegació de víctimes del Catalangate que es reunirà amb la missió de l'Eurocambra a Madrid. "Estem acostumats que Junts vegi fantasmes on no n'hi ha", ha dit en roda de premsa. La reacció arriba després que avui a primera hora la cap de files dels juntaires a Madrid, Míriam Nogueras, hagi criticat que els eurodiputats només es reuneixin amb víctimes d'ERC. Serà aquest dimarts quan la missió europea es trobi amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret i l'alcaldable de Barcelona i exeurodiputat Ernest Maragall. Informa Carme Rocamora.

12:33 Els comuns creuen que el govern espanyol "no dona la màxima notorietat" a la missió de Pegasus

Els comuns creuen que el govern espanyol no està donant "la màxima notorietat" a la missió de l'Eurocambra a Madrid pel cas Pegasus. En una roda de premsa a la seu de partit, el portaveu dels comuns, Joan Mena, ha assegurat que la seva formació "ha fet el que havia de fer" enviant la màxima representació del seu grup parlamentari, Jaume Asens. "El govern espanyol ha d'explicar qui envia a les seves reunions" ha argumentat. Informa Carme Rocamora.

12:07 Yolanda Díaz anunciarà la decisió sobre la candidatura de Sumar el 2 d'abril



La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, anunciarà la decisió final sobre la seva candidatura, Sumar, en un acte el 2 d'abril a Madrid. Així ho ha anunciat a través d'una publicació a les xarxes socials, on assegura que l'esdeveniment obrirà una nova fase del seu projecte. "El pròxim dos d'abril tenim coses noves a explicar-te", recull al seu perfil de Twitter. L'acte es farà a la capital espanyola, després d'una gira amb visites a una vintena de territoris com Barcelona, Sabadell, València o Lugo.

El próximo 2 de abril tenemos cosas nuevas que contarte 🥰✨ pic.twitter.com/E3aYhA9OGq — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 20, 2023

10:45 La missió de l'Eurocambra per Pegasus arriba a Madrid sense cap reunió a l'agenda amb Sánchez ni amb ministres



La missió del comitè de l'Eurocambra que investiga casos d'espionatge com Pegasus arriba aquest dilluns a Madrid sense cap reunió a l'agenda amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ni amb ministres. Es reunirà finalment amb el secretari d'estat d'Afers Europeus del govern espanyol, Pascual Navarro. El fet que la visita coincideixi dilluns amb el festiu a Madrid i, dimarts, amb la moció de censura de Vox, ha aixecat polèmica. Els partits i entitats independentistes han acusat directament el govern espanyol de tenir una actitud obstruccionista. Però des de la Moncloa neguen que hagin entorpit la missió del Parlament Europeu i argumenten que es tracta "d'una qüestió judicial, no política" que està "en procés d'investigació".

10:42 Nogueras lamenta que ERC faci "d'aliat" del PSOE per "tapar la porqueria de les clavegueres de l'Estat" amb Pegasus



La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha lamentat que el PSOE trobi ERC "d'aliat" per "tapar les vergonyes o la porqueria de les clavegueres de l'Estat". Segons ha dit en una entrevista a RTVE, és el que està passant aquesta setmana amb la missió de l'Eurocambra a Madrid pel cas Pegasus. "Em sembla inèdit, m'entristeix i no m'agrada", ha afegit. Ha criticat que el comitè de l'Eurocambra "només es reuneixi amb víctimes d'ERC". D'altra banda, en relació al viatge institucional del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a Sud-amèrica, ha posat en dubte que tingui sentit obrir delegacions "amb el paper que s'està fent ara". Segons ha dit, als actes d'Aragonès a l'exterior hi ha "tutelatge" del govern espanyol.