Més de 170 persones detingudes en els aldarulls a París

París se cubrió de decenas de barricadas e incendios. También se están produciendo protestas en otras ciudades francesas bajo el lema "C'est la guerre" ("Esto es guerra"). pic.twitter.com/cNHGm62Vgw — Lorena (@Afroditaa1984) March 20, 2023

han estat detingudes durant les protestes a París per l'aprovació de la reforma de les pensions al parlament francès.i enfrontaments entre manifestants i policies en molts punts de la capital de França. L'oposició denuncia la detenció de manifestants pacífics, inclosos polítics de la formació política França Insubmisa.Centenars de manifestants van sortir aquest dilluns als carrers del centre de París per rebutjar la reforma de les pensions, a més de demanar la dimissió del govern d. Molts d'ells van tombar contenidors d'escombraries, els van calar foc i van saquejar diversos comerços dels carrers comercials més emblemàtics de la capital gal·la, segons recull la premsa francesa.La policia va desplegar efectius antidisturbis BRAV-M queque haurien provocat estralls a les zones de Montmartre, Ópera o el Louvre. El líder de la França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, ha fet una crida al "cessament immediat de les detencions"."Aquesta nit, desenes de persones pacífiques han estat detingudes de manera violenta i arbitrària. Entre ells Emma Fourreau, corresponsable de Joves Insubmisos, i Laurent Abrahams, activista de la França Insubmisa., ha publicat Mélenchon en Twitter. "Macron i el seu govern mai tindran suficients cèl·lules policials per detenir la justa ira de tot un poble!", ha afegit per la seva banda la diputada de la França Insubmisa Mathilde Panot.

