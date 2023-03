Pots moure les orelles? Això diu la ciència sobre aquesta habilitat

Sempre has pensat que això de moure les orelles és una cosa que s'hereta de pares a fills i que no tothom ho pot fer? Per què necessitarà el nostre organisme realment moure les orelles? Serveix d'alguna cosa, realment? Tots els animals poden moure les orelles? Podem arribar a aprendre com es fa? La veritat és que a hores d'ara, l'ésser humà ja no necessita moure les orelles, reconeix la dermatòloga Ana Molina, especialista a l'Hospital Universitari Fundación Jiménez Díaz de Madrid. És una habilitat que té cada vegada menys gent. "Al cap i a la fi, és innecessària per als humans", reflexiona.



A diferència d'altres animals, com els gats o els gossos, que les mouen en diverses direccions per percebre millor els sons, en el cas dels éssers humans, el moviment és limitat i residual, per la qual cosa, des del punt de vista evolutiu, només serveix per riure amb els amics. "Els gossos sí que necessiten moure-les per tenir una acústica de 360 ​​graus i sentir els sons perfectament, però els humans les tenim col·locades allà, a banda i banda del cap. Rebem sons bé i no necessitem orientar les orelles cap al lloc des d'on ve el so", remarca aquesta metgessa, divulgadora i professora.

Alhora, ressalta que, encara que els nostres pavellons auriculars no estiguin gairebé desenvolupats, el fet de tenir les orelles, i no al front, per exemple, com que sí que els tenen altres animals, fa que puguem percebre sons de diferents direccions i sense necessitat de moure'ls.Així, insisteix quei, a base d'anar movent sobretot la musculatura oral, prement i obrint mandíbula, per exemple, es pot aprendre a moure les orelles perquè, segons defensa,i no és una habilitat amb què naixem. Diu que fins i tot hi ha aparells d'electroestimulació per aconseguir-ho, o tutorials a Youtube que t'ensenyen a fer-ho."Les orelles les podem moure tots, però hi ha persones que han après, que les saben moure. Se suposa que tots podem aprendre, al final la musculatura de l'expressió està tota connectada.i començar a contraure tots els músculs propers a les orelles, estrènyer les dents, moure les celles, o somriure, per exemple", remarca.

