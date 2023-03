L'alcaldessa de Sabadell destitueix el tercer tinent per amenaces i coaccions

Suspensió de militància

"No acceptaré mai cap xantatge, vingui de qui vingui"

[2/6] Qui fins ara era regidor i tinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez m'ha amenaçat i coaccionat amb actitud agressiva, i m'ha intentat fer xantatge amb difondre denúncies falses si no canviava la decisió de no incorporar-lo a la proposta de candidatura electoral del @PSCSabadell — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) March 20, 2023

[4/6] Però arribat a aquest punt de no retorn, no m'ha quedat una altra sortida que denunciar-lo, cessar-lo de les seves responsabilitats de govern i posar-ho en coneixement del PSC que, segons m'han comunicat, l'han suspès de militància. — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) March 20, 2023

[6/6] La meva responsabilitat com a alcaldessa està per sobre de tot, encara que comporti moments durs com el que avui m'ha tocat viure.

Gràcies a tots i totes per les mostres de suport. — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) March 20, 2023

L'alcaldessa de Sabadell,, hael tercer tinent d'alcaldessa,, -s'encarregava de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme- per "amenaces i coacció", segons ha informat l'Ajuntament de Sabadell aquest dilluns al vespre.En el comunicat, el consistori ha explicat que la decisió s'ha pres "després que dijous passat li comuniqués que" del PSC a les eleccions municipals del mes de maig. Un comportament que hauria tingut lloc aquest dilluns i, a més, ha apuntat el mateix escrit municipal, que had'interposarcontra ella, altres membres de l'equip municipal i funcionaris de la casa.Farrés li ha demanat que, sempre segons el relat de l'Ajuntament, ha mostrat "". Un cop ha acabat la discussió, ha portat ael que ha viscut, així com també ho ha posat en coneixement de lade l'administració local. Les tasques que fins ara duia a terme Rodríguez les assumirà la regidora de Desenvolupament Urbà: Urbanisme, Obres d’Equipaments i Llicències urbanístiques,El PSC, també en un comunicat, ha anunciat que ha iniciat el procediment perl'exregidor i tots els càrrecs orgànics dins la formació que acabi amb la seva expulsió. Així mateix, li han reclamat el. A més, s'ha traslladat el cas al Comitè de Garanties Estatutàries per si fos necessari que es valori l'activació delEls socialistes han detallat que en la conversa mantinguda el passat dijous, Rodríguez els va dir que "havien d'arreglar-li la seva situació amb, havien de forçar quei assegurar-li una bona plaça". I davant la negativa de Farrés ha llançat aquestEl partit ha manifestat "l'absolut rebuig i condemna a les a" i ha recalcat queen aquest tipus de situacions. A la vegada, que han traslladat tot el suport a l'alcaldessa. Davant qualsevol "amenaça o coacció, o intent dela seva autonomia política i la seva potestat estatutària per elaborar la llista electoral". I ha insistit quede la formació.Farrés, en un fil a Twitter, ha admès que ha estati queprendre la decisió. Tot seguit, ha justificat la mesura: "No puc acceptar de cap de les maneres que ningúi les decisions que prenc en l'exercici de les meves funcions i atribucions, amb coaccions i amenaces.". I ha remarcat que és "un".

