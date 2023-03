"Som-hi", "una miqueta". És Rauw Alejandro parlant en català. El cantant portorriqueny s'està adaptant a la llengua des que és parella de Rosalía i així li ho ha demostrat a l'streamer Ibai Llanos en una xerrada al seu canal de Twitch. Rauw ha après el català escoltant parlar la família de la Rosalía i ja l'entén perfectament.



L'artista de Sant Esteve de Sesrovires també ha engrescat Ibai a xerrar: "Tu el parles molt bé", l'ha animat. "Una miqueta, però no més", ha contestat el basc, passant ràpidament la patata calenta a Rauw. "Jo una miqueta sí, és l'única paraula que sé", ha contestat aquest.

La parella d'artistes s'ha trobat amb Ibai per comentar l'que presentaran aviat. Un avenç: hi haurà un tema inspirat en un bolero, que escolten molt a casa i que troben molt romàntic. Hi haurà, però, més sorpreses, amb un àlbum que incorporarà des d'estils fora d'òrbita mainstreem fins al reggaeton més comercial.

