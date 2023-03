La reaparició de carrils per a cotxes a carrers on havien desaparegut agita l'Eixample

La influència de les terrasses i "l'anàlisi carrer a carrer"



Reclamacions polítiques i veïnals

Mentre les obres per fer eixos verds avancen a Barcelona, i particularment a l'Eixample,que amb la pandèmia havien desaparegut. Això ha causat sorpresa entre una part del veïnat del districte, i també entre l'oposició a l'Ajuntament. "Les polítiques de ciutat estan anant en el sentit de treure espai al cotxe i això suposa trobar-se mesures contradictòries, en el retorn d'aquests carrils", assenyala Genís Domínguez com a portaveu de l'entitat ecologista i veïnalLes intervencions a les quals fa referència afecten, segons tenen constatat els veïns, diversos trams del sector central de la ciutat. Així, han augmentat els carrils per a cotxes i motos als carrers(entre Provença i avinguda Roma),(entre l'avinguda Paral·lel i la ronda Sant Pau),(entre Bruc i Roger de Llúria) o(entre la Gran Via de les Corts Catalanes i la ronda Sant Pere). Són vies que amb l'arribada de la Covid -i el desplegament de l'urbanisme tàctic- van veure com es desviaven carrils, apareixien més elements com contenidors o terrasses a la calçada, i es reduïa l'espai al trànsit rodat. Ara, en canvi, això ha canviat.També ha passat al carrer, a l'entorn amb Mallorca. En aquest punt encara es veu sobre l'asfalt la pintura fosca que intenta cobrir el disseny previ, que deixava un únic carril de baixada per als cotxes. Ara hi ha dos carrils. I els veïns que hi passen pel costat es divideixen entre els que, i els que assenyalen algunes disfuncions els últims dos anys. Aquests últims apunten que havien hagut de conviure ambo amb perill pel pas de bicicletes quan anaven a llançar la brossa als contenidors, que s'havien desplaçat al centre de la via.Les impressions divergeixen, en alguns casos, però la manca de coneixement dels passos que ha seguit l'Ajuntament és compartida., apunta Domínguez. També els veïns de l'entorn del carrer Bruc comenten que havien fer arribar diverses queixes al consistori però que no tenien constància de com o quan actuaria el consistori.Fonts municipals, contactades per, atribueixen el nou panorama a la retirada de bona part de les terrasses Covid. "Finalitzat el període en el qual les terrasses podien estar en calçada,", exposen des de l'àrea de Mobilitat.En aquesta línia, hi ha hagut vies en què-que implica contenidors, places de càrrega i descàrrega o aparcaments per a bicicletes i motos-. En aquest sentit es menciona els exemples de trams d', que ha tingut intervencions oposades en diferents punts,. I, per contra, l'Ajuntament resol que "en aquells trams aïllats que estaven situats enmig de carrers de dos carrils de circulació s'ha optat perEl cert és que els trams que s'han trobat aquest renaixement de l'espai per al cotxe venen directament. Recentment, el consistori va informar que es consolidarien una de cada tres llicències d'ampliació temporal que s'havien atorgat arran de la pandèmia a bars i restaurants. La resta, seria història. Això havia implicat la retirada de 2.325 blocs de formigó i 5.550 pilones.Sigui com sigui, el cas arribarà a l'arena política. El partit líder a l'oposició, Esquerra Republicana, ja ha advertit que a la comissió municipal d'Urbanisme que se celebrarà aquesta setmana es preguntarà al govern municipal perquè s'han obert aquests carrils quan ens trobem "en plena emergència climàtica" i. Hi ha aprofundit el portaveu del grup republicà al consistori,, que ha assenyalat que "gairebé tot el discurs" de Barcelona en Comú al govern municipal "es basa en les superilles i els carrers pacificats com el de Consell de Cent" i alhora "es creen nous carrils per a cotxes i per a motos".Mentrestant, des d'Eixample Respira es lamenta que s'hagi deixat de banda l'oportunitat de consolidar la reducció de carrils per al vehicle privat. Consideren que aquest espai guanyat a la calçada, però que també podria ser utilitzat per generar aparcaments de càrrega i descàrrega, situar contenidors o disposar places d'aparcament per a motos que alliberessin les voreres.

