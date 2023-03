La salut mental dels universitaris postpandèmia: un 40% amb símptomes de depressió

Dos de cada cinc amb símptomes de depressió

Gairebé la meitat d'universitaris presenten símptomes d'ansietat

Ladels joves ha estat un tema recurrent, sobretot, arran de la pandèmia. Un estudi realitzat per la Universitat d'Oviedo , exposa amb xifres la gravetat de la situació actual a l'estat:(47,6%) de l'alumnat presenta indicadors de trastorn d'i elde. Les conclusions de la investigació s'han extret de 5.200 estudiants, de grau i postgrau, de 35 universitats de l'Estat, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma (UAB).La, "Problemes acadèmics, interpersonals i emocionals de l'alumnat universitaris postpandèmia", ha posat el focus en el benestar emocional i psicològic dels joves. Els aspectes valorats han estat malestars físics -musculars o maldecap, insomni- com la sobrecàrrega de treball i el rendiment acadèmic, fins a problemes de concentració i la dificultat de distanciar-se dels problemes per decretar la situació dels enquestats.El 40% dels universitaris que presenten símptomes de depressió, uni un 21% més serien casos probables. Encara que la incidència de depressió no hagi augmentat tant com la d'ansietat, les xifres són alertadores. Ara continuen sent "inferiors a les d'altres treballs que situen la prevalença en el 30%", dels estudiants, segons dades del 2021. L'estudi també observa diferències en les branques universitàries: els estudiants d'Arts i Humanitats són els que presenten més simptomatologia depressiva.En el cas dels símptomes d'ansietat, el, mentre que gairebé un 25% dels enquestats es valoren com a casos probables. La dificultat per prendre distància dels problemes o preocupacions acompanyada dificultat per demanar ajuda i amb força sensació de tensió i molèsties físiques es mostren com les principals repercussions en el seu estat emocional.

