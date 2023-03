Els EUA inclouen l'espionatge als independentistes en l'informe anual sobre drets humans a Espanya

L'informe anual dels Estats Units sobre elsde l'any 2022 recull l'espionatge contra els líders independentistes amb el programari Pegasus. El document, presentat aquest dilluns coincidint amb laque investiga l'espionatge a Espanya, constata que existeixen informes que indiquen que el govern espanyol hauria monitorat les línies de comunicació dels, encara que el govern sosté que té "l'autoritat" legal per fer-ho.El document ha estat elaborat pel, i recull com l'organització Citizen Lab va publicar que el govern espanyol va utilitzar el programariper intervenir un total de 65 mòbils d'activistes i dirigents independentistes entre l'any 2017 i el 2020, inclosos també presidents de la Generalitat.L'informe també apunta al Centre Nacional d'Intel·ligència, i en concret a la seva directora, que va reconèixer que s'havien piratejat els telèfons de 18 líders independentistes amb l'autorització "judicial" per fer-ho. També es recull que el ministre de la Presidència,, va anunciar l'any passat que Pegasus va ser utilitzat per "actors externs" per intervenir els mòbils del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de diversos ministres. En aquest sentit, el Departament d'Estat dels Estats Units també apunta que malgrat que l'executiu espanyol anunciés una investigació, no s'ha fet pública "cap conclusió sobre aquests incidents".

Informe dels EUA sobre els drets humans a Espanya by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor