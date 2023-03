La planta d'Ecros a Flix ja té nous ocupants

En un comunicat emès aquest dilluns, Ercros ha explicat que l'empresa té per objectiu dur a terme activitats d'envasament i emmagatzematge de fluids refrigerants i productes gasosos.Ercros facilitarà a Gas Ibérica, com ara el subministrament d'aigua de serveis, vigilància interna i externa, control d'entrades i sortides de persones i vehicles, aparcament, vestuaris i serveis sanitaris.Per la seva banda,de fer una planta de produccióal polígon químic de Flix, a la Ribera d'Ebre. L'entitat ecologista alerta que la producció d'hidrogen verd i amoníac verdi considera que tindrà un"sobre el territori", fet pel qual confia que la ponència ambientant "el tombi". Ecologistes en Acció presentarà al·legacions quan s'obri el període per fer-ho.Com avança l'entitat en un comunicat, van rebre una petició del Govern, des de l'oficina de Medi Ambient, fa un mes, per "pronunciar-se sobre el projecte" de producció d'hidrogen (H2) i amoníac (NH3) verds al complex químic de Flix, una implantació industrial que es podria fer oficial aquest dilluns a la tarda. L'organització ha enviat un document a la Generalitat on detalla" que se li plantegen.L'ús de l', per a Ecologistes en Acció suposa "una v"sense visió ecològica" i que construir plantes de producció i emmagatzematge d'H2, "un producte volàtil i corrosiu", i d'NH3 a Flix requerirà una "hidroducte de 24,8 quilòmetres" i una línia d'alimentació elèctrica que transcorrerien per diferents termes municipals i espècies protegides, com l'àguila cuabarrada.Per abastir la planta d'electricitat, segons els ecologistes, el projecte preveu abastir-se de la xarxa general de distribució, d'una banda, i d'un nus de connexió a la xarxa elèctrica situat a la central nuclear d'Ascó I i II. Aquest nus estaria lligat a un complex eòlic projectat a les serres de Terol -amb 4 parcs eòlics anomenats Céfir-, i ho faria a través d'una línia d'alta tensió (LAT) de nova creació.