Ja som, oficialment, a la primavera. Els arbres floregen i els animals surten del cau. Pugen les temperatures -encara més- i el temps entra en una dinàmica variable i imprevisible. Enguany, la pluja característica destaca per la seva absència, però la variabilitat meteorològica s'està plasmant de manera estricta. Després d'un dilluns assolellat, aquest dimarts,Elpreveu un cel enteranyinat en general per núvols alts i prims, que es desplaçaran d'oest a est. Només es produiran alguns ruixats febles a punts del Pirineu. Tot i els núvols, la visibilitat serà excel·lent, tret d'alguns sectors de la depressió Central.Les temperatures no variaran massa respecte al dia anterior, tot i que baixaran lleugerament. A Barcelona , es registraran mínimes de 10 graus i màximes de 16; mentre que a Girona la mínima serà de 6 graus i el mercuri s'enfilarà fins als 19 a la tarda. A Lleida , temperatures una mica més extremes, amb 6 de mínima i 21 de màxima, mentre que a Tarragona , les rondaran entre els 9 i els 16 graus.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor