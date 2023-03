La segona joventut de Fernando Alonso a les xarxes, del mem a la realitat

Del plan d'Alpine a la misión d'Aston Martin

Queés un dels ídols de la història recent de laés una cosa que ja sabíem. Que el seu retorn fa tres anys a la màxima categoria del motor tornaria a aixecar passions, també. Però el que no vam veure a venir és l'onada deque s'han estès per les xarxes socials i una cosa encara més impensable: que es podrien arribar a fer realitat. Ara és la, en referència a la pròxima victòria que pot aconseguir a la F1, però el fenomen ve de lluny.Tot va començar amb el retorn d'Alonso a la F1 de la mà d'-antiga, on l'asturià va guanyar els seus dos mundials-. Allà va començar la broma del, que ell mateix va alimentar quan demanava "creure-hi". La realitat, però, no va acompanyar les il·lusions d'Alonso i dels seus milers de seguidors a les xarxes. Les dues temporades del pilot a l'equip francès no van donar més que unpràcticament de rebot i van acabar amb la sortida plena de mala maror pel tracte de favor que, molts fans consideraven que rebia el seu company, també francès,Tot, però, ha canviat aquest 2023. L'estiu passat, Alonso, sense avisar el seu cap a Alpine, canviava sorprenentment d'equip, cap a. Un projecte que, la temporada passada, era una de les pitjors escuderies i res feia pensar que podia millorar. Tot feia pensar, doncs, en un trist comiat de l'asturià -el segon- per la porta del darrere del gran circ de la F1. Però aquest any ha passat un d'aquells miracles que costen de veure en una competició on els dominis no canvien d'un moment per l'altre.A la pretemporada, Alonso i altres membres de l'equip, com per exemple l'expilot català, ja alimentaven els rumors. L'Aston Martin, amb una inversió milionària del propietari i pare del company de l'asturià, prometia fer un salt qualitatiu. Llavors, milers d'usuaris a les xarxes socials van substituir el plan per la. Quadrava a la perfecció per un detall: els cotxes de la sagasón de la marca Aston Martin.I la misión va acabar derivant en el somni de tot fan d'Alonso: la victòria 33 a la F1. En una onada de mems gairebé mai vista a les xarxes socials, fa unes setmanes es va desfermar el, fent el salt fins i tot a fans de la F1 de països de parla anglesa. Dit d'altra manera, cada cop que es veia un 33 a qualsevol imatge es feia aquesta pregunta. A la broma s'hi van unir mil marques, a banda dels usuaris. Fins i tot elva abonar-se al mem restant els punts que portava un cop disputades 20 jornades deAmb l'inici de la temporada, aquest cop, per primera vegada en 10 anys, no hi ha hagut decepció. Els dos pòdiums consecutius d'Alonso, en les dues primeres carreres, ha desfermat el que a xarxes socials es defineix com a "". Aquest mateix diumenge, el pilot asturià ha arribat als 100 podis a la seva carrera i ja apunta cap a la desitjada 33. Fins i tot ell, després de recuperar la tercera posició al Gran Premi de l', va confirmar que coneix més dels seus mems del que molts es pensaven.

