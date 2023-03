El 52% reapareix més indignat que eficaç per denunciar el boicot a investigar el «Catalangate»

Crítica conjunta

Delegació de diputats catalans amb representants del Parlament Europeu pel cas Pegasus. Foto: ACN

Equiparar terrorisme i independentisme

. Però ha estat només una foto que no ha servit per amagar lafruit d'estratègies no sempre complementàries. A Madrid, a la Blanquerna, la seu de la delegació del Govern, representants d'ERC, Junts i la CUP han comparegut de forma conjunta per valorar la seva trobada amb laque investiga el cas Pegasus. Uns i altres han denunciat elals treballs d'investigació, però s'han quedat aquí. Si més no, per ara.La foto ha tingutperquè la compareixença ha estat aprofitada pel representant de Junts,, per criticar la política d'aliances d'ERC, que conviu amb la contradicció de donar suport al govern de Sánchez i ser víctima de l'espionatge als seus dirigents per part dels aparells de l'Estat. "L'actitud del govern espanyol és, que lidera un executiu que ens espia i que no ho vol investigar", ha dit davant la incomoditat de la portaveu republicanaRius ha afirmat que aprofitaran la presidència de torn espanyola de la UE, que s'esdevindrà a partir del juliol, per. Una possibilitat que ERC no descarta, però sobre la que Vilalta no s'ha volgut pronunciar aquest dilluns a la tarda per no haver estat consensuada prèviament entre els tres partits. "Com que això és un afer europeu i no només espanyolperquè la presidència espanyola de torn aclareixi el que ha passat", ha dit el juntaire.En el que sí que han coincidit Rius i Vilalta, a més de la diputada de la CUP, és a denunciar l'escassa col·laboració del govern espanyol amb la comissió del Parlament Europeu, la negativa del PSOE i del PP aamb una comissió d'investigació, i en la negativa a. Els tres diputats la representaven després de reunir-se amb els seus homòlegs del Parlament Europeu. La via judicial tampoc avança.Vilalta ha afirmat que hi ha unclar a investigar per part de l'executiu espanyol que espera que puguin trencar les instàncies europees (ha apuntat que reclamaran mesures per impedir als governs estatals usar determinats mètodes d'espionatge) i Rius ha indicat que l'acte deentre el parlament català i l'europeu no es pot produir amb l'espanyol. Vinyets ha constatat elMés enllà de la crítica i el lament la trobada dels diputats catalans a la seu de la Comissió Europea a Madrid amb els eurodiputats ha servit per constatar algunes. Així, per exemple, la ponent de la comissió, l'eurodiputada liberal holandesa, ha assumit que la cambra catalana té fonament per investigar, ja que Catalunya és competent eni, davant les acusacions del PP i el PSOE contra Citizen Lab, l'ens de la Universitat de Toronto que va acreditar el, ha afirmat que aquest no tindria per quèamb una investigació parcial.Els diputats catalans han fet notar que l'espionatge es va produir en moments polítics clau que podien tenir algun interès per a les autoritats espanyoles. Mentre el diputat de Junts lamentava que no s'hagi pogut—els eurodiputats només es reuniran amb càrrecs institucionals, alguns d'ells, com el mateix Rius, també víctimes—, Vilalta i Vinyets apuntaven que no hi hai que Espanya encara continua equiparant, en les seves directives d'intel·ligència,La comissió del Parlament Europeu queés aquest dilluns i aquest dimarts a Madrid. Els rebrà, però cap ministre o responsable del CNI, que va contractar aquest programari. Els eurodiputats sí que s'han reunit amba més dels diputats catalans. El govern espanyol ha al·legat que el festiu a Madrid aquest dilluns i la moció de censura de Vox el dimarts complicaven la seva agenda.Dimarts veuran algunes de les, com ara el presidento el cap de files d'ERC a Barcelona,, que van ser espiats. La comissió també va escoltar, ara eurodiputats de Junts. La Justícia, però, ha evitat per ara investigar les denúncies. La setmana passada els ho va demanar l'Audiència de Barcelona després de diverses denúncies que se sumen a posicionaments. L'Audiència Nacional sí que investiga la infiltració al telèfon de Pedro Sánchez.

