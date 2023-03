Per què és important quedar primer a les municipals per ser alcalde?

Quina majoria es necessita per ser alcalde?

Es pot ser alcalde sense sumar majoria absoluta?

Ser escollit alcalde garanteix acabar la legislatura?

Lesdeterminaran els alcaldes i alcaldesses dels 947 municipis de Catalunya per als pròxims quatre anys. El debat després del 28 de maig serà qui suma i qui no per aspirar a formar un govern: uns seran batlles de la seva ciutat o poble per, i d'altres ho seran perquè han estat els més votats. Per això, a diferència d'altres eleccions, és important quedar en primera posició.En el model actual de, és elegit qualsevol càrrec per governar una administració a partir de la suma de majories. És a dir, qui arribi a sumar més suports que no pas vots en contra és qui governa. Per això, el guanyador d'unes eleccions no ha de ser necessàriament qui governi si no aconsegueix la majoria absoluta, sigui en solitari o trobant aliances en altres formacions. El nombre denecessaris per arribar a la majoria sempre serà la meitat més un, malgrat que el nombre total dependrà del nombre d'habitants de cada municipi.A diferència d'altres eleccions com les estatals o les catalanes, on si cap candidat suma la majoria absoluta no pot ser investit i es produeix unadels comicis, a les municipals hi ha un sistema per evitar-ho. La llista més votada, la guanyadora en la votació, serà la que governi automàticament si no hi ha una alternativa que pugui sumar la majoria absoluta. Ara bé, l'executiu municipal tindrà una tasca molt complicada, ja que haurà de fer la seva acció política en, veient-se obligat a trobar suports a l'I precisament d'aquesta situació en minoria es pot acabar perdent l'. L'oposició, si no s'ha posat d'acord per sumar en el moment de la investidura, pot presentar unaen qualsevol altra ocasió de la. Ara bé, tal com marca la, aquesta maniobra política sempre ha de ser constructiva i, per tant, hi ha d'haver un candidat alternatiu amb la capacitat de sumar una majoria absoluta per conformar govern.

