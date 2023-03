Alberto Núñez Feijóo no serà a l'hemicicle del Congrés



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no serà present en el debat de la moció de censura al Congrés dels Diputats. Tot i que hi tindria dret com a senador, el president dels populars ha preferit evitar una fotografia a la cambra baixa. El PP ja ha avançat que Feijóo no tindrà protagonisme mediàtic fins dijous per evidenciar la seva distància amb la moció impulsada per Vox.