El Mago Pop compra el Branson Magic Theatre dels Estats Units

Elha comunicat aquest dilluns la compra del, ubicat a l'estat nord-americà de Missouri. La nova adquisició d'Antonio Díaz, amb 2.800 localitats, dobla el Teatre Victòria de Barcelona que ell mateix gestiona des de l'estiu del 2019 . Segons ha explicat Díaz, l'espai dels EUA servirà com a "base d'operacions" pels seus plans a llarg termini en aquell país. L'abril del 2024 hi representarà per primera vegada el seu èxitL'il·lusionista reconegut arreu del món no ha volgut parlar del cost i la inversió que li ha suposat el nou teatre, considerat, però ha dit que l'operació "té tot el sentit" des del punt de vista d'una estratègia de llarg recorregut als Estats Units. El Branson Magic Theatre es troba ubicat en un lloc "estratègic", al llarg del County 76 Boulevard, un dels principals destins turístics familiars que reuneix més de 10 milions de visitants a l’any.Abans, però, l'artista ha anunciat queel mes d'agost, a l'Ethel Barrymore Theatre, una sala històrica amb un aforament de més de 1.000 localitats. D'aquesta manera, es convertirà en l'il·lusionista més jove en trepitjar un teatre del cor de la indústria teatral estatunidenca.Segons ha avançat, la temporada inicial aserà "curta", de cinc setmanes, però ja ha confirmat que el seu projecte a la meca del teatre nord-americà passarà els anys vinents per ser-hi "un o dos mesos l'any". Els motius són la gestió del Magic Theater de Branson i altres projectes televisius, en paral·lel.

