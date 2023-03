⚠🚇 L3 #metrobcn: funciona entre Zona Universitària i Paral·lel i entre Passeig de Gràcia i Trinitat Nova. Sense servei entre Paral·lel i Passeig de Gràcia.https://t.co/CkqFDW5kBv pic.twitter.com/TZTxxD04Lb — TMBinfo (@TMBinfo) March 20, 2023

La líniadelde, en problemes per una avaria. Les estacions de-on es troba l'avaria- ies troben sense circulació de trens, que només es produeix entre, i entre. Per ara, no hi ha novetats sobre quan es podrà restablir el funcionament de la línia amb plena normalitat.

