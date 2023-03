Candidats a les eleccions municipals 2023 a Mataró: llista completa

David Bote, candidat del PSC a l'alcaldia

Pim Camprubí, candidat del ERC a l'alcaldia

Alfons Canela, candidat de Junts a l'alcaldia

Sergi Morales, candidat d'En Comú Podem a l'alcaldia

Cristina Sancho, candidata de Ciutadans a l'alcaldia

Quim Fernàndez, candidat de Mataró ens Mou a l'alcaldia

Dades de les eleccions del 2019 que va guanyar Bote (PSC)

PSC - CP: 13 regidors.

ERC - MES - AM: 8 regidors.

ECPM - ECG: 2 regidors.

Junts: 2 regidors.

Cs: 2 regidors.

és un dels feus socialistes de l'que la resta de partits intentaran enderrocar en lesdel pròxim 28 de maig. L'alcalde del, repetirà per tercera vegada consecutiva com a candidat i intentarà revalidar els grans resultats dels darrers comicis., el principal perseguidor, ha canviat el candidat per lluitar per l'assalt al govern local i es presentarà amb, mentre queopta per l'estratègia de la continuïtat i manté la confiança en. Sergi Morales serà de nou l'alcaldable d'. Al seu torn,, que aplega el, incorpora l'exregidor convergentbuscarà repetir els bons -i inesperats- resultats de les eleccions de 2019, en què va fregar la majoria absoluta. Serà la tercera vegada que l'alcalde de Mataró es presenti als comicis per governar el govern local i ho farà amb l'objectiu d'estendre l'hegemonia socialista a la capital del Maresme. Bote no va tenir cap contrincant en les primàries del seu partit i la seva candidatura va comptar amb l'aval de 124 militants. El 2015, quan va arribar al consistori, va haver de pactar amb l'antiga CiU, per acabar governant en minoria a partir del 2017. Fa tres anys, va necessitar els 2 regidors dels Comuns per certificar la seva permanència.ERC va ser la segona força més votada en les darreres municipals i l'única que va tenir opcions de disputar l'alcaldia al PSC. Enguany, volen fer un pas més i ha substituït Francesc Teixidó, que s'havia presentat als 4 darrers comicis, per, en una decisió per unanimitat de l'assemblea local. "Comença l'operació del canvi", anunciava la formació. Els republicans van ser els primers a oficialitzar el seu cap de cartell i Camprubí ha ocupat el lloc de Teixidó al consistori des del febrer de 2022.Junts, en canvi, aposta per mantenir la confiança en, que es va estrenar amb 2 regidors el 2019. És el candidat que s'ha mostrat més dur amb la gestió municipal del PSC els darrers vuit anys. També sense rivals a les primàries, Canela proposa elevar la ciutat en el seu rol de capital del Maresme, connectar-la amb el mar i potenciar els eixos comercials, els serveis, la indústria i el turisme de tots els barris.també repeteix com a candidat dels Comuns i anirà amb la presidenta de Podem Mataró, Sarai Martínez, com a segona. Tots dos han estat regidors de l'Ajuntament de Mataró gràcies a la coalició amb el PSC. Es presenta com "l'única opció d'esquerres i ecologista", amb els objectius de fer de Mataró una ciutat més “sostenible, cohesionada i segura” i millorar-hi “l’accés a l’habitatge i els serveis públics”.Ciutadans buscarà mantenir la representació al consistori mataroní ambcom alcaldable. La renovació de la confiança en la líder taronja a la ciutat certifica la fidelitat al rumb dels últims anys, en què el partit s'ha mostrat constructiu amb el govern local de Bote, a qui acusa, però, d'implementar moltes de les seves propostes tot i rebutjar-les en els plens. És l'única candidata dels grans partits que es presenten a les municipals de 2023.Mataró ens Moués la plataforma que incorpora el PDECat i altres formacions -com Centrem, el PNC i Convergents i Lliures- per a les eleccions municipals a Mataró, i l'encapçalarà, antic regidor convergent. A diferència de Ciutadans, l'objectiu de Fernàndez serà aconseguir representació, després de quatre anys absents al consistori.Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a Mataró, amb unade l'electorat que va escollir els

