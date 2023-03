Arxivada la causa pel sorteig d'una prostituta a la caserna del Bruc

El jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona ha arxivat la denúncia interposada per un coronel d'infanteria de l'exèrcit espanyol pel suposat sorteig d’una prostituta a la caserna del Bruc de la capital catalana a través d’un grup de Whatsapp, en la línia del que va demanar la Fiscalia. El jutjat considera que els fets denunciats no són delictius, tot i que admet que podrien comportar sancions disciplinàries.



"El sorteig no responia a cap realitat, ja que en cap moment consta que s'arribés a sol·licitar favors de cap prostituta; de fet, el guanyador del sorteig va ser finalment premiat amb una panera nadalenca i no amb una prostituta", justifica la resolució. Tanmateix, la magistrada descarta la possibilitat que el sorteig fos manipulat, perquè es va realitzar abans que es conegués la publicació a la premsa.

En la interlocutòria, la magistrada assegura queal sorteig, que es va difondre per un grup privat de missatgeria i que no tenia el permís de cap comandament. L'escrit recorda quei que el cartell que anunciava el sorteig estava fet amb tres fotografies de dones despullades i anònimes extretes d'internet i amb la cara pixelada, per la qual cosa no es podien identificar. El cartell va estar penjat del 29 de novembre a l'1 de desembre en un espai restringit de la companyia d'infanteria. Per tot això, la magistrada no veu que hi hagi cap delicte d'inducció a la prostitució, explotació sexual o tràfic de persones., ja que els comentaris, "clarament desafortunats", no incitaven a menysprear, vexar o mofar-se de les prostitutes ni les dones en general. La interlocutòria recorda que el sorteig es va dirigir als 62 membres del xat i que només dos hi van fer comentaris. Els artífexs de la idea van admetre els fets davant dels seus comandaments i van manifestar el seu penediment, assegura el jutjat, que ha pres declaració a 66 persones.Dos militars de la caserna del Bruc van proposar el desembre passat participar en un sorteig d'una prostituta a la seixantena de companys d'un grup de WhatsApp i, amb els diners que recaptessin, contribuir a pagar les despeses de la festa de la. Segons el diari Ara, que va avançar els fets, els missatges del xat, al quals va tenir accés,

