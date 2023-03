La llengua ja és el segon element que genera més polarització al país

Quin grau de polarització provoca cadascun dels temes de debat?

Quin grau de comoditat et produiria que el teu fill o filla és casés amb...?

Quants ciutadans consideren dolenta la convivència a cada àmbit, en funció de si se senten més catalans o espanyols?

Quins problemes de convivència hi ha a cada municipi, en funció de la seva mida?

El debat entorn els'ha tornat a situar en primera plana, amb el qüestionament judicial de la immersió a l'escola , el descens del seu ús sobretot entre la gent jove o en relació a la seva exigència per treballar per l'administració . Tant és així que la llengua d'ús habitual ja s'ha situat comentre la ciutadania, només per darrere del procés independentista, segons l'enquesta sobre convivència i cohesió a Catalunya 2022, elaborada per l'i presentada aquest dimarts.Poc menys de la meitat dels enquestats creu que la polarització que provoca la llengua d'ús habitual és alt (de 7 o més, en una escala de 0 a 10), clarament per sota del 62% que ho creu del procés, però per damunt dels que ho creuen de la, la, lao especialment el. De fet, la percepció de polarització entorn aquesta qüestió és, quan el català era el segon element que menys en generava. Poc o molt, però, la polarització que es detecta en tots els àmbits s'hauria incrementat en aquest període.Així i tot, el sondeig de l'ICIP apunta que la polarització ideològica es manté estable, així com també ho fa la. En una escala de 0 a 10, la valoració mitjana de la confiança en la resta de la ciutadania se situa en el 5,2, escassament dues dècimes per sota de l'enquesta del 2020 i en nivells. I això que aquells que tenen molta o bastant desconfiança s'han duplicat, del 10% al 22%, en aquests darrers dos anys.Un altre element de debat actualment com són els drets de les persones trans tampoc no genera consens. Un de cada cinc catalans se sentiria, mentre que un 47% afirma que s'hi trobaria plenament còmode. En el cas dels gais, lesbianes o bisexuals, en canvi, només un 11% sentiria incomoditat i un 61%, plena comoditat. Això situa Catalunya com, però no tant pel que fa a la transsexualitat (tot i mantenir-se per sobre la mitjana comunitària).L'ICIP també pregunta a l'enquesta en relació a la valoració de laen diferents nivells. I aquestades del 2018 -d'una nota mitjana de 7,5 a una de 6,6- i també ha retrocedit però més lleument a Catalunya -del 6,9 al 6,3-. Mentre, hauria millorat al conjunt de l'Estat, tot i que només els sondejos de 2021 i 2022 pregunten a aquest nivell -i passa de 5,1 a 5,6 d'un any a l'altre.En tot cas, aquesta apreciació varia molt segons els enquestats. En concret, només el 3% de catalans que viu a pobles de fins a 10.000 habitants considera dolenta la convivència a l'àmbit local, però en són un 6% als municipis mitjans i fins a. Encara hi ha més diferència, però, segons el sentiment nacional, ja que la percepció de mala convivència al municipi o barri i, especialment, al conjunt de Catalunyaque catalans o únicament espanyols. En canvi, aquells que es defineixen com a més catalans perceben pitjor convivència al conjunt de l'Estat.En relació als problemes concrets, els més habituals són els relatius a l', com lao els(el 74% en veu bastants o molts), seguit de la, lao la(a l'entorn del 45%, en tots els casos) i, en menor mesura, lai la discriminació (35%) o l'al carrer (25%). En tot cas, totes aquestes problemàtiques s'han disparat els darrers anys, en la majoria dels casos duplicant-se'n la percepció des del 2018 -exceptuant la integració de migrants o l'assetjament de dones, pels quals no es preguntava a anteriors enquestes.De nou, els problemes de convivència varien molt en funció de la mida del municipi. De fet, hi ha eld'enquestats que lamenten inseguretat, xenofòbia i discriminació i assetjament a dones pel carrer. Igualment, tota la resta de problemàtiques estarien més presents en els municipis de més població que en els de menys.El treball de camp d'aquesta enquesta va tenir lloc entre el 17 i el 24 d'octubre de l'any passat a partir dea persones majors d'edat residents a Catalunya. La seva coordinadora ha estat la politòloga, si bé a la roda de premsa de participació també ha intervingut el president de l'ICIP,

Enquesta ICIP 2022 by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor