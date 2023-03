Olot crea un pla d'acció contra el racisme immobiliari

Alguns dels membres del grup de treball contra la discriminació en el lloguer a Olot Foto: Pau Masó

Afectats i propietaris, en el mateix grup de treball

Un 80% dels casos no es denuncien

L'Ajuntament d'Olot ha fet el primer pas per combatre el racisme immobiliari que des de fa temps té lloc a la ciutat i que també és un fenomen estès a tot el país. El consistori fa anys que rep queixes de persones nouvingudes que no poden accedir a un lloguer. Això va fer que es constituís un grup de treballamb agents i actors implicats que ara ha fet públic un primer pas: un document amb diverses accions per fer valdre el dret a l'habitatge i lluitar contra la discriminació residencial."Hem fet trobades amb gent molt diversa i d'aquí n'ha sortit aquest document, on hi ha els reptes i línies estratègiques. Hi ha 27 accions que es prioritzaran i se seguiran a través d'un grup motor", explica la regidora d'Igualtat d'Olot,. Entre les propostes del document hi ha laresponsable de fer el seguiment de casos que apareguin a la ciutat, crearper a persones que s'hagin sentit discriminades, impulsar espais de trobada i diàleg entre afectats i propietaris,dels APIS amb un segell distintiu o crearque s'encarregaria de fer tasques per facilitar l'habitatge a persones nouvingudes o que tenen problemes d'accés a un pis.A més també hi ha altres accions més genèriques com l'impuls dede trobada a la ciutat, la introducció a les escoles de llibres i autors diversos o. De moment, però, i a l'espera de les eleccions municipals, es durà a terme amb una campanya de sensibilització a la ciutadania i sessions de formació a tècnics municipals de l'Oficina d'Habitatge o el Consorci d'Acció Social.Des del mateix Ajuntament afirmen que es tracta d'un treball que busca evitar la denúncia i que posa per davant la convivència i la mediació. També admeten que es tracta d'un primer pas i que la feina serà materialitzar els reptes, objectius i accions que s'han definit: ". Hem fet un treball per evitar que s'hagi de denunciar. Si hem de resoldre les coses a cop de denúncia, malament. Vam pensar que una bona estratègia era parlar-ne i obrir vies al diàleg i es garanteixin els drets via el convenciment, en comptes de la sanció", diu el regidor d'Habitatge d'Olot, Jordi Güell.En el grup de treball que ha definit el compromís i el document final hi ha participat tant els afectats (persones nouvingudes) com els propietaris. El representant de STOP Racisme Lloguer,, ha demanat que es faci realitat allò acordat: "El document reconeix que la discriminació al lloguer és un fet. Celebrem que es reconegui públicament aquesta realitat i demanem que es materialitzi les propostes consensuades com més aviat millor". La plataforma que coordina Drammeh va ser i continua sent una bústia de casos de racisme: "A inicis del 2018, quan vam començar a tirar tot això endavant, hi havia molta preocupació per part de la població jove i vam fer una assemblea on van assistir més de 50 persones. Avui dia rebem molts casos a través de les xarxes socials i alguns no et pots creure de fins on pot arribar la discriminació", explica Drammeh.Per altra banda, elshan agafat dos compromisos: fer pedagogia a professionals de sector i als propietaris, i crear un servei de mediació que serveixi per resoldre casos: "Moltes vegades se'ns etiqueta com si fóssim el problema i crec que som la solució. Podem ajudar a superar tota aquesta situació de conflicte social i racial", ha assegurat, del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona.Tot i que existeix la Llei d'Igualtat de Tracte i no Discriminació que prohibeix que un propietari pugui negar el lloguer a una persona per diversos motius, la realitat és que. La llei també estableix les infraccions que es poden imposar, però en la gran majoria de casos no s'arriba a la denúncia: "El 80% de les situacions no es denuncien per manca de confiança, por o perquè no es creu que pugui tenir repercussió. Fins ara, no sempre hem actuat de manera diligent", assegura, directora Oficina d'Igualtat de Tracte i no discriminació.En molts casos, segons Drammeh també, ja que en moltes ocasions és indirecta: "Hem vist que abans directament et deien que no, ara et demanen més documentació i requisits que segurament a una persona amb un cognom català no li demanarien. Ara la discriminació és més subtil, i per això és més difícil de detectar". "No hi ha una evidència que a cop de sanció s'aconsegueixin transformacions socials que tinguin a veure amb l'accés a l'habitatge. És molt difícil acreditar un cas.. Tenim molt clar que les transformacions es fan amb polítiques públiques on participin tots els agents", assegura Fernández. Per aquesta raó i per la ineficàcia de les denúncies, la campanya que ha engegat Olot posa la mediació i la convivència en el centre de la resolució del problema. Sí que s'ha establert, però, quea ciutadans que puguin sentir-se discriminats per qualsevol qüestió (origen, gènere, orientació sexual, etc.) serà l'Oficina d'Habitatge d'Olot, la Policia Local o el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.En el cas d'Olot, la campanya ha estat promoguda per l'Ajuntament i ha comptat amb l'entitat, la, la, la, propietaris a títol individual, la, l', associacions de veïns,i el. Amb vuit d'aquests agents s'ha creat un grup motor que serà l'encarregat de programar i fiscalitzar les accions del document a través de trobades periòdiques.

