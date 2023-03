Un grup de menors agredeix un avi i difon el vídeo a les xarxes socials

La Policia Local de Fuensalida () ha obert unaper esclarir què hi ha al darrere deque un avi ha patit per part d'un grup de cinc, uns fets que, a més a més, han estat gravats i difosos a les xarxes socials.En la seva pàgina de Facebook, la Policia de Fuensalida avisa a qui tingui coneixement d'aquest vídeo o l'hagi rebut, que no el torni a difondre. "Sabem què ha passat entre una persona d'edat avançada i una sèrie de joves. Fa diversos dies que estem fent els corresponents esbrinaments i avuii els seus tutors legals", han indicat els agents en el seu perfil de Facebook. "Lamentem l'ocorregut i continuarem actuant per garantir la seguretat ciutadana".

