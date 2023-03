Les borses europees continuen en vermell, tot i la compra de Credit Suisse

Lesdels últims 10 dies continuen tenint conseqüències en les borses europees, que han tornat alaquest dilluns. L'ha arrencat la jornada per sota dels 9.000 punts (-1,60%) després tancar el divendres amb la. A mig matí, però, ha moderat la caiguda acostant-se als números verds. Ni la compra de Credit Suisse per part d'UBS després d'una setmana de retirada massiva de fons o l'anunci del Banc Central Europeu () de llançar una operació coordinada amb el Banc del Canadà, d'Anglaterra, del Japó i de Suïssa per proporcionar liquiditat mitjançant acords de línies d'intercanvis de divises en dòlars han servit per redreçar la situació.L'adquisició de Credit Suisse per part del seu competidor UBS peres va anunciar aquest diumenge en una maniobra per evitar que la crisi a l'entitat helvètica acabés contagiant el conjunt del sistema financer. A les 9:00 del matí, les accions d'UBS perdien el 12% del seu valor, mentre que les de Credit SuisseEl sector bancari ha caigut amb força, arrossegant a la baixa l'índex. Elperd un 2,98%, elcau fins a un 1,97%,retrocedeix un 3,05%, Sabadell es deixa un 4,50%, Bankinter cedeix un 2,36% i Unicaja un 3,70%. A Europa, la tònica ha estat similar a l'espanyola. L'IBEX ha registrat d'inici la segona caiguda més pronunciada per darrere de l'índex FTSE 250 londinenc (-1,91%). El Dax alemany ha obert amb pèrdues d'un 0,50% i el Cac francès ha caigut un 0,23%.El barril brent ha baixat fins als 71,39 dòlars, mentre que el West Texas ho ha fet fins als 65,57.

