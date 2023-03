Demanen set anys de presó per a un home acusat d'agredir sexualment un nadó de nou mesos

Aquest dijous 23 de març la secció segona de l'audiència provincial dejutjarà. Els fets, segons ha estat denunciat, haurien ocorregut ara fa dos anys, el 14 de febrer del 2021. Aleshores, l'acusat era al domicili familiar amb la seva parella i la filla d'aquesta en un. A l'habitatge, hi va anar una altra, amb dos fills: un de dos anys i l'altre, el nadó en qüestió. Tot això, segons l'escrit de les conclusions provisionals de la Fiscalia.Després de menjar, tots els presents, menys l'acusat i la criatura, van sortir al pati. L'home es va endur el nadó a la cuina, però va ser interromput per la filla de la seva parella, que anava al lavabo. En veure el que passava, la jovei va apartar la criatura dels braços del suposat agressor. Conseqüència dels retrets de la dona, tots els que eren fora, van entrar ràpidament al domicili.Pels fets, sobre els quals no han transcendit més detalls, el ministeri públic ha demanat una pena deper a l'acusat.

