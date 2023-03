Albert Om torna a TV3 demanant ajuda per explicar la història de Catalunya

torna ademanant ajuda a l'audiència per explicar la història deen aquests últims cent anys. El periodista i escriptor -acompanyat per dos historiadors- serà el presentador del programa, que es proposa trobar cent objectes quotidians per definir com ha estat el país en aquest últim segle.El format, definit per TV3 com a "multiplataforma, innovador i participatiu", està inspirat en National Tresaures, un programa d'èxit de la televisió d'i que també ha triomfat en altres països comi també a la televisió valenciana. Com a punt final del programa, la col·lecció de peces resultant serà presentada en una gran exposició que acollirà el(MNAC).Cadascun dels capítols d'Una altra història es farà des d'und'una localitat diferent de Catalunya i on diferents ciutadans participaran portant els seusi explicant lespersonals que hi ha al darrere. Llavors, serà feina dels dos historiadors fer la tria dels objectes i s'anirà creant un, que combinat amb el programa i amb l'exposició, culminen el projecteque pretén crear TV3.

