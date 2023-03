Barcelona Eurovision Party 2023: tot sobre la festa dels eurofans

Quan se celebra la Barcelona Eurovision Party 2023?

Qui actuarà a la Barcelona Eurovision Party?

Qui presentarà la festa més eurovisiva de Barcelona?

Eurovisió és per a molts molt més que un simple esdeveniment de música. Per als i lesés un estil de vida, una passió. És acabar una edició i ja pensen en l'altra. Pel seu amor incondicional al concurs han fet el que algunes persones podrien qualificar de bogeria, com deixar una feina per poder viatjar fins a la ciutat que sigui per seguir el programa de televisió en directe. Per als catalans i catalanes que siguin així, laestà feta per a ells i elles. La cita serveix per anar escalfant motors per a la gala d'enguany, que se celebrarà el 13 de maig a Liverpool (Regne Unit).L'esdeveniment se celebrarà el dissabte 25 de març a partir de les 19:30 de la tarda i fins a les 00:00 de la matinada. Més deper compartir amb totes aquelles persones que, com tu, transpiren Eurovisió.T'ho passaràs genial perquè l'organització de la Barcelona Eurovision Party ha convidat al xou artistes eurovisives de molt renom. Entre d'altres, hi actuaran, l'artista catalana cantarà Dime 20 anys després d’actuar a Riga,(Malta 2020/21),López (Espanya, 2002),(Bulgària 2011 i 2016),(Portugal 2014), E(Espanya 1993), i. A aquest llistat de noms se'ls hi sumaran alguns i algunes participants de l’d'aquest 2023, com ara Gustaph (Bèlgica), Joker Out (Eslovènia), Wild Youth (Irlanda), Teya & Salena (Àustria), Iru Khechanovi (Geòrgia), Monika Linkyté (Lituània), Sudden Lights (Letònia), Piqued Jacks (San Marino) i i Diljà (Islàndia). I encara queden noms per confirmar! Els anirem coneixent a mesura que s'apropi la data assenyalada. El plat fort, però, serà la representant d'Espanya de 2023,, amb el seu Eaea.

Tres rostres molt coneguts per als i les eurofans:

Sharonne , la guanyadora de la Drag Race Espanya i concursant del Benidorm Fest, que interpretarà, per primer cop després del concurs, la cançó Aire.

, la guanyadora de la Drag Race Espanya i concursant del Benidorm Fest, que interpretarà, per primer cop després del concurs, la cançó Aire. Giuseppe di Bella , reconegut per haver pujat a l'escenari amb Edurne l'any 2015 a l’Eurovision Song Contest.

, reconegut per haver pujat a l'escenari amb Edurne l'any 2015 a l’Eurovision Song Contest. Alex Marteen, drag i artista barceloní, s'ha fet un nom en aquest món després de participar en les festes de l’EuroFansClub de Torí, Viena i Benidorm.

On es podrà veure la festa dels eurofans en directe?

Des del, en format presencial. O, si no és possible assistir de cos present, es pot seguir a través de, que transmet en exclusiva l'esdeveniment a través del seu canal de televisió, app i web.

