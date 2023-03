Govern i Ajuntament fan pinça pel tramvia a Barcelona: «No tindria sentit deixar l'obra a mitges»

La futura estació del tram de Sicília, a tocar de Verdaguer Foto: Govern

Ningú ha volgut mencionar explícitament l'elefant a l'habitació, però tot s'ha disposat perquè semblés que l'acte que han encapçalat aquest matí l'alcaldessa de Barcelona,, i el conseller de Territori,, a l'avinguda Diagonal fos un missatge directe a aquells que es plantegen aturar la connexió del tramvia barceloní entre Glòries i Francesc Macià com va insinuar l'alcaldable Xavier Trias . La trobada institucional ha servit per actualitzar l'avenç de les obres i estrenar la instal·lació de la primera marquesina del nou tram, la de la parada que es coneixerà com a Sicília, però sobretot per fer arribar el posicionament de Govern i Ajuntament sobre el nou traçat del tramvia barceloní., ha remarcat Colau, interrogada en roda de premsa sobre la possibilitat que un nou alcalde frenés l'actual transformació.En el mateix sentit, tant les intervencions prèvies de l'alcaldessa com del conseller del ram havien posat èmfasi en què estàperquè quan s'acabi la primera part de les obres -de Glòries a Verdaguer- es puguila continuació del projecte entre Verdaguer i Francesc Macià. En aquest sentit, Fernàndez ha insistit que el Govern -que és qui s'encarrega de les vies i l'entramat del transport, mentre que el consistori afronta la urbanització dels carrers que travessa-més enllà del que es trobin a partir de les eleccions municipals. Ara bé, també ha evidenciat la necessitat de tenir sintonia amb el govern local. "Si no hi som tots, no passa", ha resumit.I és que el primer tram d'obres, que Colau ha reivindicat que connectarà Glòries amb Verdaguer "en set minuts" i de "manera silenciosa", està previst que finalitzi a principis de 2024. En aquest sentit, la segona tinent d'alcaldia, Janet Sanz, ha apuntat queamb aquestes tres noves parades previstes per la Diagonal, si bé ha deixat un marge obert per fer les darreres proves de "rodatge" dels tramvies una vegada finalitzi l'obra.En concret, sobre el debat que encara no s'ha blindat -la connexió final del tramvia per la Diagonal, amb l'últim tram entre Verdaguer i Francesc Macià- l'Ajuntament ha informat que, després que s'adjudiqués mesos enrere el contracte. La idea és que aquest planejament escrit finalitzi a principis de 2024, i que llavors es pugui "encadenar" unes obres amb les altres. Aquesta operació, però, que implica al govern municipal i a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), s'haurà d'executar el següent mandat.De moment, Colau ha celebrat l'avenç d'unes obres que incorporaran una vessant de mobilitat neta. "Era una necessitat per a una ciutat més sostenible. Estem en plena emergència climàtica", ha insistit, abans d'afegir que aquesta nova infraestructura. Ho ha dit en referència a la nova connexió metropolitana que representarà, ja que acabarà de teixir un lligam entre les poblacions de l'entorn de Barcelona, tant en sentit Llobregat com Besòs. "", ha brandat l'alcaldessa barcelonina.

