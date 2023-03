Les 30 pel·lícules guanyadores a l'Oscar que has de veure un cop a la vida (i són a les plataformes)

Els catàlegs de Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+, Disney+, Filmin, SkyShowtime, Rakuten i HBO Max disposen d'una immensa varietat de títols: pel·lícules, sèries, documentals, curtmetratges, realities, programes... La diversitat és immensa, però moltes grans pel·lícules segons la crítica acaben amagades per algoritmes, promoció de contingut actual o estrenes.





Les millors pel·lícules guanyadores de l'Oscar a les plataformes

Després de la cerimònia dels Oscars , els films relacionats amb els premis de Hollywood van tornar a aparèixer a les primeres pàgines dels serveis, però així i tot hi ha molts de dècades anteriors que no es visualitzen i queden enterrats per a molts usuaris que desconeixen aquests films que, per a molts, són cabdals.

En l'actualitat, les plataformes de contingut en streaming disposen d'un catàleg conjunt que supera les 10.000 pel·lícules -diverses estan repartides entre totes elles- i milers de sèries. Ara bé, en la categoria dels Oscars a millor pel·lícula encara queden algunes que no estan disponibles enlloc. Només es podrien comprar de manera física o llogar-la en els pocs videoclubs que queden al territori. Hem recopilat una selecció de 30 films guardonats a la categoria màxima que podeu trobar a tots els serveis d'streaming, tant de visionat com de lloguer.

Netflix: les pel·lícules disponibles

La plataforma amb més subscriptors de tot el planeta és la que menys contingut dels Oscars té, per molt paradoxal que sembli. Netflix és coneguda per un catàleg molt més modern, actual, de sèries i amb més producció pròpia que les altres (segurament només pot competir amb Disney en aquest aspecte). Ara bé, en té tres i de les més importants i conegudes:



· Gladiator (2000)

Amazon Prime Video: quines hi ha al catàleg?

· Forrest Gump (1994)· The Godfather (1972)

És la plataforma més consumida actualment a tot l'estat espanyol -ja ha superat a Netflix-, però malauradament no és la que disposa d'un catàleg més extens en la categoria de premiades a l'Oscar a millor pel·lícula. Tot i així en té una desena:

· Birdman (2014)

HBO Max: la tria de les pel·lícules

· The King's Speech (2010)· Million Dollar Baby (2004)· Gladiator (2000)· Schindler's List (1993)· Rocky (1976)· The Godfather Part II (1974)· The Godfather (1972)· Lawrence of Arabia (1962)

La plataforma de la Warner Bros comparteix molt del catàleg amb Sky -per les seves empreses propietàries-, però té a la disposició dels seus subscriptors unes quantes més que les seves competidores.



· Spotlight (2015)

· American Beauty (1999)

· Forrest Gump (1994)

· Unforgiven (1992)

· The Godfather Part II (1974)

· The Godfather (1972)

· Casablanca (1942)

· Gone with the Wind (1939)

Filmin: les guanyadores dels Oscars disponibles

Els clàssics són una de les categories més importants de la plataforma de contingut en streaming catalana. Disposa d'una col·lecció concreta sobre els Oscars -que disposa de subcategories d'altres premis-, però té l'opció de consumir més d'una desena de les premiades en el guardó més important de Hollywood.



· Spotlight (2015)

· The King's Speech (2010)

· Schindler's List (1993)

· Rain Man (1988)

· Out of Africa (1985)

· The Deer Hunter (1978)

· Annie Hall (1977)

· The Sting (1973)

· Midnight Cowboy (1969)

· Lawrence of Arabia (1962)

· West Side Story (1961)

· The Apartment (1960)

· Rebecca (1940)

Disney: les pel·lícules dels Oscars disponibles

Directament, és la que menys films té en aquesta categoria, ja que Disney només té una divisó de films "adults", Star.



· Nomadland (2020)

· Birdman (2014)

· The King's Speech (2010)

Rakuten: les dels Oscars presents a la plataforma de lloguer

És la que més contingut té. Rakuten, la plataforma líder de lloguer i compra de pel·lícules, és la que disposa de més films guanyadors de l'Oscar en tota la seva història. Des de les més actuals a clàssics que han passat a la història com algunes de les millors de tots els temps.



· Everything Everywhere All At Once (2022)

· Nomadland (2020)

· Spotlight (2015)

· Birdman (2014)

· 12 years of slave (2013)

· The King's Speech (2010)

· No Country for Old Men (2007)

· Million Dollar Baby (2004)

· Gladiator (2000)

· American Beauty (1999)

· Forrest Gump (1994)

· Schindler's List (1993)

· Unforgiven (1992)

· Rain Man (1988)

· Out of Africa (1985)

· The Deer Hunter (1978)

· Annie Hall (1977)

· Rocky (1976)

· One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)

· The Sting (1973)

· The Godfather (1972)

· Midnight Cowboy (1969)

· Lawrence of Arabia (1962)

· West Side Story (1961)

· The Apartment (1960)

· All About Eve (1950)

· Casablanca (1942)

· Gone with the Wind (1939)

SkyShowtime: les pel·lícules dels Oscars disponibles

La nova plataforma de contingut en streaming que ha arribat a Catalunya ofereix un gran ventall de pel·lícules i sèries, encara que de catàleg propi exclusiu en té menys que la majoria. Ara bé, disposa d'un ventall divers de pel·lícules premiades als Oscars.

· No Country for Old Men (2007)

· Gladiator (2000)

· American Beauty (1999)

· Forrest Gump (1994)

· Schindler's List (1993)

· The Godfather Part II (1974)

· The Godfather (1972)

Movistar: les pel·lícules disponibles al catàleg

És la referència en estrenes de pel·lícules de tot el panorama de les plataformes. Tot i això, el servei de contingut en streaming de Telefònica té diversos clàssics, antics i moderns, que van guanyar el guardó a millor pel·lícula als Oscars.



· Everything Everywhere All At Once (2022)

· Birdman (2014)

· No Country for Old Men (2007)

· Million Dollar Baby (2004)

· Out of Africa (1985)

· The Deer Hunter (1978)

· Casablanca (1942)

· Gone with the Wind (1939)



Altres notícies que et poden interessar ​





Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor