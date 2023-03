El país més feliç del món repeteix per sisè any consecutiu

és el país més feliç del món de nou i es consolida com el que millor ha sortit de la, segons un rànquing que elabora. Són dades de l' informe de felicitat mundial que publica cada any l', coincidint amb el Dia Internacional de la Felicitat, i que situen aal 32è lloc, el que implica tres posicions per sota respecte de l'any 2022 i cinc en comparació del 2021. L'Estat se situa just per sota d'i per sobre d'Però el cas de Finlàndia no es deu només a la pandèmia, sinó que és elque es troba en el primer lloc de felicitat al món. Per darrere, també hi destaquen dos països del nord d'com, que mantenen el podi del 2022. La resta de països nòrdics se sumen a les posicions altes, amba la sisena ia la setena, millorant ambdós una posició respecte a l'any anterior.Pel que fa a la resta de països que complementen el top-10 hi ha, els. Per contra, en la part negativa, és a dir, la dels països amb les societats més infelices del món, l'encapçala l'i el segueixen el, la

