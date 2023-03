Vídeo | S'obre el micro de Rosalía abans d'un concert i se sent tot el que diu als ballarins

Aquest març fa un any de la publicació de, l'últim àlbum de. És, per tant, un mes especial. Més encara perquè tot just aquest divendres la cantant de Sant Esteve Sesrovires publicarà amb la seva parella, el raper porto-riquenyun EP de tres cançons: Petó, Vampirs i Promesa, en què serà la seva primera col·laboració junts.Professionalment, l'artista catalanadesprés d'una petita pausa. El Motomami Festival Tour 2023 només farà parada a festivals, com el Primavera Sound, el Coachella o Lollapalooza. Aquest últim ha estat el seu darrer xou. Rosalía ha arrasat a(Argentina), on s'han pogut veure alguns lleugers canvis en el seu vestuari respecte al qual va fer servir per Europa.Una altra sorpresa per als seguidors i seguidores de la cantant ha estat quei han pogut sentir el que Rosalía deia al seu equip abans de començar el concert. Davant l'atenta atenció de bona part de l'estadi, la de Sant Esteve Sesrovires només ha tingut paraules d'per la feina feta. "Aquest és el primer xou que fem. Espero que us sentiu molt orgullosos d'això, que gaudiu de l'espectacle".En un vídeo viral de TikTok, Rosalía ha volgut deixar clar als seus ballarins i ballarines com són d'importants per a ella en els espectacles: "Sabeu que. Em sento molt feliç, beneïda. I, de veritat, espero que gaudiu del xou d'aquesta nit. Aprenc molt de tots vosaltres, de cadascun de vosaltres durant el procés". Per acabar, i en forma de crit grupal, la cantant ha exclamat amb el seu equip: "Va, acabem amb aquesta merda, d'acord? Som-hi! Argentina? 1, 2, 3... Argentina!"

