El govern espanyol obvia Tamames i critica Feijóo per «lligar el seu futur a l'extrema dreta»

Elconsidera que amb la decisió del líder del PP,, d' abstenir-se en la moció de censura de Vox que comença a debatre's demà al Congrés,. Ho ha dit la ministra portaveu,, després del consell de ministres celebrat aquest dilluns. Sense esmentar aquest cop a Pablo Casado -que va votar "no" en l'anterior moció de censura de Vox-, Rodríguez ha considerat que la dada és "rellevant" tenint en compte que Feijóo va arribar al lideratge del PP com aAnant més enllà, la portaveu de la Moncloa ni tan sols ha esmentat Ramón Tamames i ha assegurat que "aquesta moció de censura són les" de la dreta i l'extrema dreta. En línia al que ha estat l'actitud del govern espanyol davant la iniciativa de Vox, ha mostrat el "respecte absolut" a la moció com a mecanisme constitucional. La ministra ha assenyalat que l'executiu respondrà amb "l'orgull de saber que estem atenent a la majoria dels espanyols, com s'ha vist amb la, l'increment deli la, revertint les retallades del govern del Partit Popular".Rodríguez ha subratllat les "novetats" respecte a l'anterior moció de Vox, ja que no és el líder de Vox,, qui es postula a la presidència i el PP s'absté. Com ja va fer la setmana passada, la ministra ha insistit en què el debat al Congrés oferirà la contraposició de "dos models molt diferents" : el que representa el govern de coalició, que és "progressista", i el que propugnen la dreta i l'extrema dreta.La portaveu no ha concretat si seràqui respondrà al discurs del candidat de Vox, Ramón Tamames, ni tampoc quins membres de l'executiu pujaran a la tribuna. Sobre l'absència de Feijóo del debat de la moció, Rodríguez l'ha qualificat de "sorprenent" donada la rellevància del debat.Dimarts comença al Congrés dels Diputats el debat de la moció de censura, amb un debat s'allargarà fins dijous. El partit d'extrema dreta presenta l'economista Ramón Tamames,durant la Transició, de 89 anys, com a candidat a la presidència del govern. El discurs de Tamames ocuparà la primera fase de la moció de censura.Aquesta serà la segona moció de censura que presenta la formació ultra en aquesta legislatura. L'anterior va ser l'octubre del 2020. En aquella ocasió, el líder del PP, Pablo Casado, va imposar un "no" a la iniciativa de Vox amb un discurs molt contundentIsabel Rodríguez ha anunciat que l'executiu ha aprovat eladreçat als joves en la seva segona edició, que està xifrat en 400 euros.El consell de ministres també ha aprovat un reial decret per garantir l'accés de les persones amb discapacitat a béns i serveis públics. També ha aprovat una declaració institucional contra el racisme estructural ja que demà és el dia internacional de l', que ha presentat -en vigília de la moció de Vox- com un dels elements centrals de la política de l'executiu.La portaveu ha assenyalat que l'executiu segueix amb cura els esdeveniments que s'estan succeint en la banca, elogiant la resposta del Banc Central Europeu a la

