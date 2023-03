Rússia amenaça de llançar un míssil contra la Haia per l'ordre de detenir Putin

Altres notícies que et poden interessar

no s'ha pres gens bé l' ordre de detenir Vladímir Putin dictada el passat divendres per la Cort Penal Internacional (CPI). Tant és així que des delamenacen de disparar contra la seu del tribunal, situada a la, als. Així ho ha assegurat, vicepresident deldel govern rus.Qui també fou president de Rússia entre el 2008 i el 2012 ha afirmat que és "completament imaginable" que es produeixi un atac de precisió contra el tribunal de la Haia. Segons ha detallat Medvédev, el llançament seria d'uni seria disparat des d'un dels bucs russos que hi ha situats alLa CPI va emetre una ordre de detenció contra Putin i, comissària de l'oficina pels Drets dels Infants del govern rus, acusant-los de crims de guerra i posant el punt de mira en el pla de deportació de nens ucraïnesos de zones ocupades cap a Rússia: "Està prohibit deportar civils del territori on viuen a altres territoris".Malgrat que la CPI és un tribunal de pes, Rússia ha signat, però no ha ratificat ser-ne un estat membre. Per tant, el Kremlin no ha de complir les ordres que dictin cap dels seus magistrats. El president rus sí que podria ser detingut a la resta deleuropeu, però no als, que tampoc forma part de la sèrie de països que han ratificat integrar la Cort.Per tot això, l'única via per poder jutjar Putin està en les mans delde les, que hauria de crear un tribunal internacional especial, com ha passat anteriorment en els casos dei de. Aquest escenari, però, seria molt complicat per dos factors: Rússia té dret aa l'ONU i Putin técom a cap d'estat.​​​​​

