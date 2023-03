Cuidar dels gats per 66.000 euros: la generosa oferta d'una parella anglesa

També es demana fer feina de casa

Qui té mascota sap que són un més de la família i, a vegades, per situacions personals i laborals diverses no les podem cuidar com voldríem i això ens genera una certa frustració. Per això, cada cop hi ha més gent que, en aquests moments que no se'ns fa fàcildels animals, opta per contractar una persona perquè se'n faci càrrec.s'ha fet viral a les xarxes socials: una parella anglesa ofereixl'any per cuidar dels seus dos gats. El que demanen, exactament, és, aparentment, simple: "alimentar, cuidar i interactuar amb els gats de manera afectuosa", tal com ha recollit The Daily Mail.A banda d'això, la persona escollida haurà de fer algunes feines de la llar, com ara passar l'aspirador, el tiràs, treure la pols, netejar les finestres i fer els lavabos. En definitiva, la casa ha d'estar neta i organitzada diàriament. Per això, la parella també s'haurà de netejar i planxar la roba, anar a la tintoreria quan calgui, i netejar i polir els mobles.La idea seria treballar quan la família no fos a casa. L'anunci precisa que la família està formada per "una parella professional i els seus dos estimats gats". Alhora, també indica que "els nostres clients busquen unaper treballar a casa seva". Detallen que ha de tenir "una gran iniciativa i vista per als detalls. Hauria d'estari fer costat a la parella mentre porten les seves ocupades vides".

