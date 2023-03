Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un home en una baralla a Barcelona

Elsinvestiguen l'apunyalament d'un home en una baralla que ha tingut lloc aquesta matinada al carrer, al, segons ha avançat Elcaso i han confirmat fonts policials a l'ACN. Segons les fonts policials, la baralla ha estat entre dos homes i ha tingut lloc cap a les tres de la matinada.La policia catalana està investigant els fets per determinar l'autor de l'. De moment no hi ha detinguts i laes troba hospitalitzada. Segons ha avançat el mateix diari digital, unadels Mossos d'Esquadra s'ha trobat l'home ferit a l’

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor