Capturen imatges d'una rata gegant corrent pel centre de Nova York

no new york rats were harmed in the road rage pic.twitter.com/3FQjJRU4Bb — neil (@neiljettel3) March 12, 2023

L'aparició de rates als carrers és un dels principals problemes que pateixen les grans ciutats, especialment aquelles que tenen un sistema de línies de metro o un clavegueram molt abundant. És el cas de, que tot i que s'han fet dibuixos animats al voltant d'aquest tipus de rosegadors, es calcula que viuena la ciutat nord-americana. No és la que més animals té, però sí de les més icòniques.Per desgràcia (especialment per qüestions sanitàries i higièniques) les rates salten a les voreres dels carrers en la cerca de menjar, especialment al voltant de restaurants i cubells d'escombraries. I en aquesta situacióal centre de Nova York que ha deixat estupefactes a tots els vianants que passaven per aquella zona.A part de la capacitat que tenen per propagar-se en grans zones urbanes com la ciutat nord-americana, la seva mida sol ser més gran del normal.que s'ha viralitzat aquest cap de setmana, espanta diversos vianants i fins i tot alguns vehicles que frenen en el moment que el rosegador passa corrent per la carretera.

