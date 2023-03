Mercadona, «I love Burgos», i la bandera amb un toro: els tatuatges d'un ianqui enamorat d'Espanya

I’m American and this is what I think about Spain pic.twitter.com/P7aCVD4Hzi — Larry Shy (@LarryShyGuy) March 3, 2023

va néixer a Michigan (Estats Units), però en el seu cor té un lloc més que especial Espanya. Alguns seguidors i seguidores de les xarxes socials asseguren que és amor, altres parlen d'obsessió, i és que el ianqui s'ha tornat viral pels particularsque llueix al braç. Entre els més curiosos, s'hi troben la bandera de l'Estat a tot color i acompanyada d'un toro, el nom de Mercadona,, Madrid, tapes o El Quixot. Un equip de Telecinco l'ha acompanyat a fer-se l'últim: I love Burgos, una ciutat que l'ha captivat, sobretot pel seu menjar., els ha confessat (tot i que sobraven les paraules mirant-li el braç) als companys i companyes de la televisió. Shy es va fer conegut a internet quan una internauta, la murciana, va compartir al seu compte de Twitter una curiosa anècdota. La jove era en una botiga als Estats Units parlant en castellà amb unes amigues. De sobte, en Larry se'ls hi va apropar i els hi va preguntar si eren espanyoles. Quan li van dir que sí, el nord-americà els va ensenyar, orgullós, el braç ple de tinta.El tuit d'Escobar es va viralitzar ràpidament i gràcies a la bona rebuda, aquest curiós ianqui va decidir crear-se el seu propi perfil de Twitter, on cada dia comparteix amb la comunitat les seves. No obstant això, una de les publicacions que ha tingut més ressò és una carta en què comparteix la manera en què veu Espanya: "No us adoneu que és el millor país del món", assegura, fent referència a la cultura i manera de viure del territori.''Molts espanyols no saben el que tenen'', assegura en Larry, subratllant totes les coses que, a parer seu, fan "especial" l'Estat: ''Mira els nens al carrer jugant a futbol, mireu les vostres tapes, el vostre vi Rioja, el pernil, mira com el país es pren un mes de vacances, o com valoren la vida i''. L'estatunidenc conclou el seu escrit reiterant la seva admiració per la gastronomia. Concretament, parla de les olives, l'oli, el formatge i la carn, que equipara amb l'argentina.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor