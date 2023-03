Així serà el nou àlbum d'Astèrix i Obèlix, que arribarà a Catalunya el 26 d'octubre

estrenaran un nou àlbum d'aventures en format còmic que aterrarà a Catalunya el pròxim 26 d'octubre de 2023. El títol de la nova entrega de les històries dels dos gals es dirài estarà escrit per. Són els continuadors de les cèlebres històries gràfiques que van crear. A la coberta provisional, hi apareixen els dos gals acompanyats peramb un aspecte fastiguejat.El tiratge inicial del nou volum serà de cinc milions d'exemplars a tot el món.reconeix que li venia molt de gust fer un àlbum centrat en el poble i la seva rodalia. El lliri blanc -símbol de benevolència i plenitud- és el nom d’un nou corrent de pensament positiu procedent de Roma que comença a estendre’s per les principals ciutats de l’Imperi, des de la capital fins a Lutècia.decideix que aquest mètode pot tenir un efecte beneficiós als campaments romans que envolten el famós poblet gal, però els preceptes d’aquesta escola arriben també als habitants del poblet que es creuen en el seu camí. El líder de l’únic poblet gal capaç de resistir una vegada i una altra les legions romanes,, passa per un moment de dificultats: a la competència deslleial i un escut que no para de caure, se li sumen els durs comentaris de la Bonamina, la seva dona, que li recorda un cop i un altre els èxits de l’Homeopàtix, el seu cunyat.El seu personatge evoluciona al llarg dels àlbums i es converteix de mica en mica en una figura política per dret propi. Continua preocupat perquè el cel li caigui al damunt, en aquest cas, potser pel famós Lliri blanc., que encarnaven el tema de cada àlbum en un objecte físic o una persona, com en el cas d'Astèrix i el calderó, L’endeví, La gran rasa, L’escut arvern o La falç d’or, entre d'altres.

