Detingut un pare per assotar el seu fill a l'esquena i maltractar-lo físicament

Situació de maltractament familiar aLa policia espanyola va detenir diumenge uncom a presumpte autor d'un delicte de maltractament contra el seu fill menor d'edat. Segons ha comunicat el cos,. Ara bé, la policia tindria el registre d'altres maltractaments físics contra el noi.Va ser el director de l'escola pública on estudia el petit qui va donar l'alarma a la policia el passat dilluns, després d'haver notat maltractes contra el menor d'edat, corroborats per un centre mèdic de Palma., es va avisar la policia i una patrulla de seguretat ciutadana va acudir al centre escolar.El director va dir a la policia que quan el nen va arribar a l'escola li va dir que el dia abans que el seu pare l'hagués agredit amb un objecte,diners de la seva pròpia butxaca. Com hauria quedat registrat, no va ser un esdeveniment aïllat, ja que tenien coneixement que el seu pare pegava i perpetrava abusos similars al petit.

