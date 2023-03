Batussa entre Arnau Tenas i Carvajal després de la victòria del Barça: les imatges de la baralla

Moments de tensió i una baralla sonada entre els jugadors del Barça i del Reial Madrid després. El porter suplent del club català,i el lateral madridista,, es van enganxar de manera violenta després que l'àrbitrexiulés el final del partit. En el moment que les dues plantilles es van trobarper acomiadar-se, tots dos jugadors es van recriminar diverses actituds del partit.Diversos aficionats, des de les graderies de l'estadi, van poder enregistrar el moment de la baralla entre tots dos, que va acabar implicant altres jugadors de tots dos equips. Carvajal va arribar a, que va haver de ser aturat per alguns dels seus companys.tal com es veu a les imatges,perquè tots dos jugadors no acabessin a cops de puny.que intentava llançar-se contra el lateral madridista. Pel mig també s'hi va posari relaxar la situació, però el porter suplent del Barça no volia saber-ne res. Després de diverses voltes pel centre del terreny de joc, tots dos van marxar pel seu costat.

