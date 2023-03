Les brutals imatges de la celebració de Ter Stegen a la victòria del Barça

Victòria importantíssima delque ja té mitja Lliga al sac. El Barça es va endur el Clàssic d'aquest diumenge perdesprés d'un partit marcat pel gran joc dels de Xavi Hernández, el protagonisme dels defenses (inclòs, que es va marcar en pròpia) i la decisió del VAR d'anul·larque hauria capgirat el resultat. Les celebracions dels jugadors blaugranes van ser molt aplaudides per l'afició i van remarcar l'eufòria que viu l'equip, que es posa. Una de les celebracions més destacades va ser la del porterTal com mostren les imatges enregistrades per les càmeres de la televisió nord-americana, difoses, el porter alemany va esclatar d'alegria amb el gol deque va posar per davant el Barça i va assegurar la victòria. En un esclat d'alegria, el porter es dirigeix a la graderia que tenia darrere de la seva porteria per celebrar el gol del migcampista.Les pulsacions del Camp Noues van disparar i el Barça es va tancar per mantenir el resultat. Una picabaralla final provocada entre, a més d'una batussa al finalitzar el partit, van sentenciar el Clàssic.

