El Barça guanya el Clàssic fent de Madrid al Camp Nou per tancar mitja Lliga

Elha aconseguit trencar la maledicció i ha guanyat alaldesprés de gairebé cinc anys. Els des'han vestit de l'etern rival per vèncer al temps de descompte en un contraatac i assegurar així mitja Lliga.és una renda difícil de remuntar. No ha estat el millor Clàssic de la història, però sí un dels més intensos.El partit ha començat amb un ritme frenètic iha provat sort ja al primer minut amb un xut llunyà que ha aturatsense problemes. Una esgarrapada inicial que ha rebut una d'encara més violenta segons després de, que ha impactat des de la frontal i ha obligat aa estirar-se per impedir el gol. I més.ha rematat de cap un bon centre diagonal que el porter blanc ha tornat a treure sota pals i Roberto ha enviat el refuig un pam per sobre del travesser. El joc transcorria a tota velocitat i, en mig de la bojeria,abans de complir-se el minut 10.ha intentat un centre des de dintre l'àrea i la pilota ha rebotat al front d', desviant-se cap a l'interior del marc blaugrana. 0 a 1 i a continuar corrent.Ningú aconseguia apoderar-se amb el control del partit, però aquesta circumstància no semblava incomodar cap de les dues banquetes. El matx s'ha convertit en un intercanvi constant de cops i els extrems s'han imposat sobre els migcampistes. Raphinha i, d'una banda, i Vinicius i, de l'altra, s'han convertit en els grans protagonistes, tot i que les seves internades no trobaven rematador. A partir de l'equador del primer temps, el camp s'ha decantat clarament cap a la porteria madridista iha tingut una primera ocasió claríssima dins l'àrea petita que ha creuat massa i una segona en què Courtois ha aturat un bon remat d'esperó.Minut 41 i. Rapinha, de nou, ha superat Nacho i aquest, que ja havia vist una targeta groga per una entrada lletja al turmell del brasiler, l'ha aturat deixant anar el colze contra la cara.s'ha quedat amb el xiulet a la boca, però no l'ha fet servir per xiular ni tan sols la falta. L'enuig s'ha transformat en eufòria poc després quanper tancar la primera part. Jugada travada dins l'àrea. Raphinha, omnipresent, ha xutat contra una de les moltes cames davant la porteria i Roberto ha recollit el refús per, ara sí, enviar la pilota al fons de la xarxa amb un l'interior del peu dret. I amb l'1 a 1, cap als vestidors.Els jugadors han tornat al terreny de joc amb una marxa menys i, en aquest nou guió, el Barça s'ha sentit més còmode.han aparegut més i han controlat el tempo com tant els agrada. Al contrari de la primera part, els atacs posicionals culers ho han copsat tot i la primera ocasió clara no ha arribat fins al 58, quan Lewandoswki s'ha girat des de la frontal i ha xutat a prop del pal esquerre de la porteria de Courtois. Un, però, ho hauria pogut canviar tot quan ha deixat morta una pilota que Rodrigo gairebé aprofita per marcar el segon.Els minuts passaven i. Raphinha, Courtois, Roberto, Courtois, Vinicius, res. L'empat cada vegada semblava una opció més atractiva pels homes de Xavi, sabedors que mantenir la distància amb el Reial Madrid els apropava al títol de Lliga. I si algun culer encara no ho veia d'aquesta manera, ha canviat de parer quan elha anul·lat un gol deper unal minut 80. A partir d'aleshores, les pulsacions del Camp Nou s'han disparat i el Barça s'ha tancat per mantenir el resultat. Si bé, en un bon contraatac guiat per Lewandoswki,Picabaralla final i el Barça a 12 punts del Madrid.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor