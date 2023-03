Aquest dilluns és eli, tot i que la meteorologia fa temps que va boja, en aquest cas es mantindrà fidel al calendari.. Pugen les temperatures i el Sol s'imposarà al cel de Catalunya. Comença l'època dels jerseis i les samarretes de màniga curta.A continuació, les temperatures previstes per aquest dilluns -que pujaran al llarg de la setmana-. A Barcelona es registraran mínimes d'11 graus i màximes de 19; mentre que a Girona la mínima serà de 7 graus i el mercuri s'enfilarà fins als 20 a la tarda. A Lleida , temperatures una mica més extremes, amb 5 de mínima i 23 de màxima, mentre que a Tarragona , les rondaran entre els 10 i els 18 graus.Elassegura que predominarà el cel serè arreu del territori, amb alguns estrats de núvols baixos testimonials a punts de la depressió Central i del quadrant nord-est, així com al litoral central. No s'esperen precipitacions i el vent no destacarà enlloc.

